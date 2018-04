Amstel Gold Race 2018 | rivincita di Valgren Terzo Gasparotto davanti a Sagan

Amstel Gold Race : grande spettacolo sulle Ardenne - vittoria di Valgren : Michael Valgren ha vinto la 53ª edizione dell’ Amstel Gold Race . Come da pronostico, la prima classica delle Ardenne è stata uno spettacolo grazie ai cambiamenti sul finale del percorso. Tanti corridori hanno provato a vincere l’ Amstel Gold Race : prima Jakub Fuglsang dell’Astana, poi Greg Van Avermaet della BMC, Alejandro Valverde della Movistar, ma alla fine ad alzare per primo il traguardo è stato Michael Valgren . Il ciclista dell’Astana ha ...

Amstel Gold Race 2018 : Michael Valgren trionfa da outsider. Splendido terzo Enrico Gasparotto : Dopo la beffa di due anni fa riesce il capolavoro a Michael Valgren : il danese riesce a sorprendere tutti i big nella Classica della Birra, l’ Amstel Gold Race . Sulle côtes olandesi trionfa dunque l’Astana, abile ad infilare una coppia nel gruppo che si è andato a giocarsi il successo e a gestire al meglio il gioco di squadra: volata a due dominata per Valgren su uno spettacolare Roman Kreuziger, che si è dovuto accontentare della ...

Amstel Gold Race donne : Chantal Blaak si aggiudica la prima classica delle Ardenne : Sontuosa vittoria della campionessa del mondo Chantal Blaak : la ciclista ha vinto l' Amstel Gold Race battendo Lucinda Brand e Amanda Spratt La campionessa del mondo in carica, Chantal Blaak , ha vinto l' Amstel Gold Race donne . La ciclista della Boels Dolmans Cycling Team, grazie ad un poderoso attacco nei metri finali, è riuscita ad arrivare per prima ...

Oggi in Olanda Amstel Gold race. Al via anche Nibali : Una delle corse più importanti al mondo, una di quelle che vale correrle, perché hanno fascino e peso. La campagna del Nord continua, ma cambiano gli scenari: dalle pietre e i muri di Fiandre e ...

LIVE Amstel Gold Race 2018 in DIRETTA : Colbrelli e Ulissi le punte dell’Italia in una corsa con tanti favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Amstel Gold Race 2018, prima delle tre Classiche delle Ardenne. Oltre 260 chilometri ricchi di strappi, con un finale rinnovato lo scorso anno che potrebbe regalare grande spettacolo già lontano dal traguardo, con l’ultimo passaggio sul Cauberg posto a poco meno di 20 chilometri dalla conclusione. Anche per questo, pronostico apertissimo: dal quattro volte vincitore Philippe Gilbert ad un ...