Amstel Gold Race 2018 | ‘nuovo’ percorso | la scommessa è sempre più vinta

(Di domenica 15 aprile 2018) Mantenere alto il livello dopo una Parigi-Roubaix come quella che abbiamo vissuto settimana scorsa non era facile, con la vittoria di Peter Sagan con un attacco a lunga gittata dopo che la corsa praticamente si era accesa già sul primo settore di pavé. Eppure l’di oggi è riuscita nell’intento. Si, la stessache fino ad un paio di stagioni fa poteva vantare al massimo il fascino di un’intensa scarica di adrenalina negli ultimi chilometri, con i big che si limitavano ad attendere il Cauberg invece che giocarsi le proprie carte da lontano. Oggi, invece, la vittoria di Michal Valgren è arrivata al termine di un vero e proprio testa a testa tra i grandi, che sono evasi dal gruppo e si sono affrontati a viso aperto per decidere le sorti della prima delle tre classiche delle Ardenne. Quasi una corsa allo sfinimento, in cui le squadre si sono messe pancia a ...