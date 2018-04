Amstel Gold Race 2018 | le pagelle | Valgren | ora sei una realtà Sagan senza sosta

oasport

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ?? Buongiorno Ferrari, facci sognare ? Inter, crescita zero ? #MilanNapoli vale tutt… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ?? Buongiorno Ferrari, facci sognare ? Inter, crescita zero ? #MilanNapoli vale tutt… - Eurosport_IT : Michael Valgren brinda all'Amstel Gold Race ?????? Il danese dell'@AstanaTeam batte Kreuziger in volata sul traguard… - Eurosport_IT : L'ordine d'arrivo dell'Amstel Gold Race ????????? Vince Michael Valgren dell'@AstanaTeam ?? É sempre super a Valkenbur… -

(Di domenica 15 aprile 2018) L’ha aperto il Trittico delle Ardenne: una corsa vivace e scoppiettante, che ha premiato un giovane dal futuro avvenire: Michal. Andiamo a vedere ledella corsa odierna, cui seguiranno Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, che tra sette giorni chiuderà la primavera delle Grandi Classiche.Michael, voto 10: non è una sorpresa, ma a 26 anni questa rappresenta la vittoria più importante della giovane carriera. Ottime gambe, oggi servivano, e ottimo senso tattico per trovare il momento buono per attaccare nel finale. Trova anche un bel compagno di fuga e la volata è solo una formalità: dopo il secondo posto del 2016, ecco la vittoria. In questosi era distinto con il successo alla Omloop Het Nieuwsblad e il quarto posto al Giro delle Fiandre. Il salto di qualità sembra arrivato. KREUZIGER Roman, voto 9: anche lui l’la ...