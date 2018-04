Amici | eliminati Sephora e Daniele | Carmen è la vincitrice della seconda puntata

Vincitore e eliminati Amici serale 2018/ Pagelle seconda puntata : Carmen - vince con "Gli uomini non cambiano" : La seconda puntata del serale di Amici decreta due eliminati ed un Vincitore : non passano al terzo appuntamento Sephora e Daniele, sorride Carmen . (Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:52:00 GMT)

ELIMINATI Amici 17 SERALE 2018/ Daniele e Sephora non superano la seconda puntata : Einar e Biondo hanno deluso i professori di AMICI 17 ma non il pubblico che continua a tenerli in alto nella classifica di gradimento, sarà Lauren a rischiare l'eliminazione?(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 01:14:00 GMT)