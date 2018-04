Amici 2018 | seconda puntata serale | scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi

Ascolti TV - 14 aprile 2018 : tra Amici e Ballando la De Filippi vince di un soffio : Ascolti tv Ballando con le stelle e Amici Serale di sabato 14 aprile 2018 Da un lato Ballando con le stelle, dall’altro Amici Serale. Ecco gli Ascolti tv di sabato 14 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 la sesta puntata del programma con Milly Carlucci è stata vista da 3 milioni 742 mila telespettatori medi […] L'articolo Ascolti TV, 14 aprile 2018: tra Amici e Ballando la De Filippi vince di un soffio proviene da Gossip e Tv.

Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018 con bacio finale alla fidanzata (video) : Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018, nel corso della seconda puntata della fase serale in scena sabato 14 aprile, in diretta su Canale 5 dagli studi di Roma. Il cantante del team blu, per la seconda volta consecutiva, si è aggiudicato l'accesso alla terza fase della puntata. Risultato tra i tre concorrenti più votati al televoto, infatti, Einar Ortiz ha avuto la possibilità di salire anche sul terzo palco, insieme a due dei suoi ...

Ascolti TV | Sabato 14 aprile 2018. Ballando 20.83% (anteprima 18.09%) - Amici 20.79% : Gabriel Garko ospite di Ballando con le Stelle Su Rai1 la sesta puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.189.000 spettatori pari al 18.09% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.47, e 3.742.000 spettatori pari al 20.83%, dalle 21.51 alle 0.45. Su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.09 all’1.06 – ha raccolto davanti al video 3.770.000 spettatori ...

Amici 2018 - addio talent. Frecciate di Simona Ventura e Alessandra Celentano a Heather Parisi. Che si ruba la scena : Amici? No, la seconda puntata del talent di Canale 5 sembrava Indietro Tutta. Non tanto per il clima, qui Renzo Arbore e la sua squadra non c’entrano nulla, ma per il clamoroso dietrofront orchestrato da Maria De Filippi & Co. Il talent puro tanto sbandierato prima del debutto ora sembra solo un lontano ricordo e “tutti i colori del talento” non sono più al centro del programma: dopo la sconfitta del debutto contro Ballando con le ...

Amici 2018 - secondo Serale : vince Carmen - eliminati Sephora e Daniele : Amici 2018: Carmen Ferreri vincitrice del secondo Serale E’ Carmen Ferreri la vincitrice del secondo Serale di Amici 2018. La cantante accede di diritto alla terza puntata, dopo che sabato 14 aprile la Commissione Esterna l’ha ritenuta più brava di Einar e di Matteo. In terza fase Carmen si è esibita con “Gli uomini non […] L'articolo Amici 2018, secondo Serale: vince Carmen, eliminati Sephora e Daniele proviene da Gossip ...

Il 2° eliminato del serale di Amici 2018 e il vincitore del 14 aprile con 3 cantanti in terza fase : Seconda puntata per il serale di Amici 2018, secondo concorrente eliminato, secondo vincitore. Carmen, del team blu, vince la puntata ma non può salvare nessuno, per decisione della produzione. RIASSUNTO DELLA PUNTATA I docenti di Amici di Maria De Filippi hanno scelto chi deve lasciare il talent show al termine del secondo appuntamento con la fase serale, in onda in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile. Nel corso della prima fase, le ...

