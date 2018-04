Amici 13 | ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata

Amici - Alessandra Celentano critica Lauren per il peso : ecco la risposta di Maria De Filippi : Maria De Filippi era stata molto dura con Alessandra Celentano , giudice di Amici , che nell'ultima puntata del serale aveva criticato la forma fisica della ballerina Lauren . La Celentano aveva ...

Gossip : ecco gli ospiti della 2° sfida tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle' : Come andrà il secondo confronto tra 'Amici 17' e 'Ballando con le Stelle'? Dopo la vittoria inaspettata del programma di Milly Carlucci sulla serata di debutto del serale di Canale 5, il Gossip ha svelato quelli che saranno gli ospiti di entrambi gli show sabato 14 aprile. Il talent sulla danza di Rai Uno, ha scelto di puntare sul tenebroso Gabriel Garko, mentre Maria De Filippi ha inviato a duettare con i suoi ragazzi il rapper Ghali e ...

Giuliano Peparini : 'Ecco perché non sarò ad Amici 18' Video : 2 Amici, il talent di #Maria De Filippi, ha iniziato lo scorso sabato i serali, il tutto all’insegna delle novita', novita' che hanno causato un’ondata di polemiche ancora vivide a distanza di una settimana. La delusione del pubblico è stata ben visibile da subito nello share che ha castigato il programma [Video], arrivato alla sua diciassettesima edizione, e ha preso poi corpo tramite i social network. I motivi ...

Aldo Grasso contro Maria De Filippi : ecco perchè Amici 17 è stato un flop! : Aldo Grasso, critico televisivo, spiega al pubblico di Amici per quale motivo in questa nuova stagione il talent show è stato un flop. Il giornalista dunque gliele canta e gliele suona a Maria De Filippi! Sentiamo le sue spiegazioni! Avrà forse ragione? Amici 17: Aldo Grasso spiega per quale motivo la prima puntata della nuova stagione di Amici è stato un flop! La prima puntata della diciassettesima edizione di Amici non ...

Giuliano Peparini : 'Ecco perché non sarò ad Amici 18' : Amici, il talent di Maria De Filippi, ha iniziato lo scorso sabato i serali, il tutto all’insegna delle novità, novità che hanno causato un’ondata di polemiche ancora vivide a distanza di una settimana. La delusione del pubblico è stata ben visibile da subito nello share che ha castigato il programma, arrivato alla sua diciassettesima edizione, e ha preso poi corpo tramite i social network. I motivi dell’insoddisfazione popolare sono vari, tutti ...

Simona Ventura/ No a Grande Fratello - Isola dei Famosi e Temptation Island : "Per ora solo Amici - ecco perchè" : Simona Ventura dice no alla conduzione del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi e di Temptation Island. "Per ora sarò solo ad Amici 17, ecco perché"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Gianni Morandi ad 'Amici' dopo le polemiche della prima puntata - ecco le news Video : Sabato 14 aprile andra' in onda su Canale 5 la seconda puntata del Talent show 'Amici', condotto da #Maria De Filippi. La prima puntata è stata ta da quattro milioni di telespettatori raggiungendo quasi il 21% di share. Benché i risultati siano soddisfacenti il programma 'Ballando con le stelle', presentato da Milly Carlucci su Rai Uno ha superato 'Amici' raggiungendo il 23% di share con una media di 4,4 milioni di telespettatori. La prima ...

Gianni Morandi ad 'Amici' dopo le polemiche della prima puntata - ecco le news : Sabato 14 aprile andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del Talent show 'Amici', condotto da Maria De Filippi. La prima puntata è stata seguita da quattro milioni di telespettatori raggiungendo quasi il 21% di share. Benché i risultati siano soddisfacenti il programma 'Ballando con le stelle', presentato da Milly Carlucci su Rai Uno ha superato 'Amici' raggiungendo il 23% di share con una media di 4,4 milioni di telespettatori. La prima ...

Amici : Heather Parisi si scaglia contro il programma - ecco il motivo Video : eccoci con un nuovissimo appuntamento che riguarda #Amici di Maria de Filippi. Il programma come ben sanno i fans è partito sulla rete ammiraglia sabato scorso, riscuotendo un enorme successo. I ragazzi, suddivisi in due squadre bianca e blu si sono esibiti davanti alla commissione formata sia dai professori che li hanno ti durante il loro percorso che da giudici esterni, ovvero Marco Bocci, Simona Ventura, Giulia Michelini e Alessandra Amoroso. ...

Come diventare Amici? Ecco quanto tempo è necessario/ Ci vogliono 200 ore insieme : aveva ragione Aristotele : Amicizia, quanto tempo serve? Uno studio dell'Università del Kansas rivela che servono almeno 200 ore di condivisione per considerare una persona un amico(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:18:00 GMT)

Amici : Heather Parisi si scaglia contro il programma - ecco il motivo : eccoci con un nuovissimo appuntamento che riguarda "Amici di Maria de Filippi". Il programma come ben sanno i fans è partito sulla rete ammiraglia sabato scorso, riscuotendo un enorme successo. I ragazzi, suddivisi in due squadre (bianca e blu) si sono esibiti davanti alla commissione formata sia dai professori che li hanno seguiti durante il loro percorso che da giudici esterni, ovvero Marco Bocci, Simona Ventura, Giulia Michelini e Alessandra ...

Amici - Biondo e Daniele cambiano Squadra : ecco perché : Amici: perché Biondo e Daniele hanno cambiato Squadra Daniele Rommelli, ballerino della Squadra Bianca di Amici 2018, e Biondo, rapper della Squadra Blu, si scambiano le divise. Il video è stato pubblicato pochissimi minuti fa anche dal profilo ufficiale del programma e sta facendo il giro dei social. Ma cosa è successo? Tutto è partito […] L'articolo Amici, Biondo e Daniele cambiano Squadra: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Filippo - il primo messaggio dopo Amici : ecco qual è la sua verità : Amici, Filippo scrive il suo primo messaggio sui social dopo l’eliminazione Filippo Di Crosta è il primo eliminato del Serale di Amici. Il ballerino ora scrive su Instagram, ringraziando tutti i suoi fan che l’hanno sostenuto in questa esperienza così importante. Diverse sono state le polemiche nate dopo la sua eliminazione. Infatti, i nuovo meccanismi […] L'articolo Filippo, il primo messaggio dopo Amici: ecco qual è la sua ...

Ad Amici 2018 eliminazioni inaspettate nella prossima puntata! Ecco cosa succederà! : Possiamo estrapolare anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di Amici 2018, di sabato 14 aprile, da ciò che è successo durante il primo appuntamento: gli eliminati della seconda puntata, o meglio quelli a rischio, potrebbero essere già delineati dai sì e dai no che i professori hanno dato sabato scorso. Il primo a lasciare il Serale è stato Filippo, un po' a sorpresa dobbiamo dire, e non è uscito nel migliore dei modi, non per colpa sua, ...