Ama | bracciale «Amazon» per i dipendenti? La Cgil | no | la colpa del caos è dell' azienda

Lidl Francia - non solo i braccialetti di Amazon : il casco dei magazzinieri non scherza : Da qualche giorno si parla tanto dei braccialetti che Amazon ha brevettato per monitorare i propri dipendenti ed inviare impulsi/vibrazioni in caso di “errori”. I ministri italiani si sono subito affrettati a rassicurare l’opinione pubblica e smentire chi sosteneva che tale pratiche avranno vita facile grazie alle norme contenute nel Jobs Act. Ma siamo sicuri che quello di Amazon sia un caso isolato e fantascientifico? A ...

Il braccialetto di Amazon ci renderà davvero più efficienti? : La notizia riguardante il brevetto da parte di Amazon di un bracciale che possa, tramite alcuni sensori, monitorare l'attività dei sui dipendenti e correggerli nel caso sbaglino è una delle notizie più dibattute della settimana per quanto riguarda il mondo del lavoro e del digitale. Entrambi, inoltre, sono temi strettamente legati alla politica e si sono mobilitati in questo senso alcune delle maggiori autorità dello stato, nella fattispecie ...

Scioperi - braccialetti e conti record : dove sta andando Amazon? : Dalla polemica sul brevetto dei braccialetti all'ingresso nel mercato dei farmaci, Amazon ripensa le proprie strategie: ma in quale direzione?

Giorgia Meloni : 'No al braccialetto per i dipendenti di Amazon' : 'Fratelli d'Italia aveva duramente protestato contro l'ipotesi che Amazon, la multinazionale dell'e-commerce utilizzasse un braccialetto elettronico per controllare i suoi dipendenti. Abbiamo ...

Sul braccialetto di Amazon Calenda non si risparmia e accetta la sfida sui social : Il braccialetto di Amazon (per ora, occorre ricordarlo, soltanto un brevetto depositato negli Stati Uniti, non è cominciata nemmeno la produzione), progettato dai manager di Jeff Bezos per facilitare il lavoro di magazzinieri, è diventato il tema del giorno nella campagna elettorale italiana. Dal premier Gentiloni, al ministro Calenda; dal garante della Privacy Antonello Soro, ai sindacalisti leader di tutte le sigle, ...

"Braccialetto Amazon? Faccio la cassiera - ce l'ho simile" : Il bracciale elettronico brevettato da Amazon? Nulla di nuovo visto che le cassiere dei supermercati un braccialetto simile, anche se invisibile, lo indossano già. La denuncia arriva dall'Usb che ...

I braccialetti di Amazon? In Italia si usano già in pasticceria e autobus : Vecchio cartellino, addio. Oggi non sono solo i braccialetti, oggetto della querelle Amazon, a consentire un controllo puntuale del lavoratore sul luogo di lavoro. Grazie alle nuove tecnologie, Rfid e Gps, anche in Italia sono comparsi, o sono stati proposti in fase di trattativa sindacale, dispositivi di vario tipo, badge, microchip, smartwatch per controllare, identificare, registrare.Ad esempio un braccialetto al polso dei dipendenti è già in ...

I braccialetti di Amazon e la pistola di Cechov : Stefano Bartezzaghi consiglia di trattare con meno sufficienza le preoccupazioni di chi si è sentito minacciato dal brevetto di Amazon The post I braccialetti di Amazon e la pistola di Cechov appeared first on Il Post.

Amazon - il braccialetto proprio non piace qui in Italia : Ed è così che un braccialetto non ancora realizzato è diventato strumento di propaganda politica: una storia neppure tanto strana in un paese in cui probabilmente non si riuscirà a realizzare una ...

Amazon brevetta i braccialetti elettronici. Benvenuti nel ‘capolarato digitale’ : E di che vi stupite? V’è del metodo in questa follia. Eccome. È una follia metodica quella della logica di sviluppo del modo capitalistico della produzione, alambicco che tutto muta in merce circolante e liberamente acquistabile. Il solo valore, entro i perimetri blindati dell’apartheid globale appellato economia di mercato, è quello di scambio: a sua volta centrato sulla metafisica della crescita infinita. A cui tutto deve ...

Il braccialetto elettronico brevettato da AMAZON ha fatto molto discutere anche il mondo politico italiano. Ma dovrebbe far riflettere ancora di più.

Le critiche ironiche del Ministro Calenda sui braccialetti Amazon : 'Ogni giorno, in aziende in tutto il mondo, i dipendenti utilizzano scanner palmari per il controllo dell'inventario e per spedire gli ordini. Questa idea, se e quando dovesse essere implementata in ...

Braccialetto - il dipendente : 'Otto ore 'a passo Amazon'.Vogliono controllarci? Non siamo agli arresti domiciliari' : Marco lavora nella sede di Piacenza da sette anni. Prima con contratto interinale, poi a tempo indeterminato. Ha cambiato vari settori, passando...

Braccialetti Amazon - Calenda : 'Colpa del Jobs Act? Gloriosa fesseria' : 'E' un brevetto che dà degli impulsi ciechi sul corpo del lavoratore e questo è mortificante per la dignità del dipendente'. Così il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, a margine della ...