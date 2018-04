Alvaro Soler Successo col singolo La cintura e amore a gonfie vele con Sofia

Che tempo che fa : anticipazioni. Tra gli ospiti Alvaro Soler e Carmen Consoli : Che tempo che fa è il programma di Fabio Fazio in onda domenica 15 aprile 2018 alle 20.35 su Rai1. Tra gli altri ospiti Alvaro Soler, Terence Hill, Paolo Mieli, Carmen Consoli, Lorella Cuccarini, Pippo Baudo e Lorella Cuccarini . Di seguito ecco qualche anticipazione. SCOPRI COSA C’E’ IN TV. Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni Il re delle hit estive Alvaro Soler, che a soli 27 anni può già vantare 36 dischi d’oro e di platino e ...

Programmi TV di stasera - domenica 15 aprile 2018. A Che Tempo Che Fa Alvaro Soler - Carmen Consoli - Pippo Baudo e Lorella Cuccarini : Alvaro Soler Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Il re delle hit estive Alvaro Soler sarà ospite nello studio di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Il cantautore spagnolo presenterà il suo ultimo singolo “La Cintura”, che anticipa l’album in uscita a settembre. E, ancora, ospiti Carmen Consoli, di cui è uscito in questi giorni il nuovo album intitolato “Eco di Sirene”, una raccolta contenente le sue canzoni più belle con un nuovo arrangiamento, e ...

Il Volo si butta sul pop latino e sfida Luis Fonsi e Alvaro Soler : Luis Fonsi e Alvaro Soler: la nuova sfida de Il Volo Vi ricordate de Il Volo, il gruppo che qualche anno fa vinse il Festival della canzone italiana? Sicuramente sì. In breve tempo, i giovani componenti della band hanno fatto in modo di entrare nel cuore di milioni di persone. Il loro scopo, per anni, è stato quello di far avvicinare i giovani alla musica lirica. Ora il loro obiettivo sembra essere diverso. Quale? Quello di approdare alla ...

La cintura di Alvaro Soler : traduzione - testo e significato del tormentone estivo 2018 : testo con traduzione e significato de “La cintura”, il nuovo singolo di Alvaro Soler pubblicato in tutto il mondo il 29 marzo scorso. Il brano dell’artista spagnolo sarà quasi certamente uno dei prossimi tormentoni estivi 2018. Alvaro Soler torna in radio con “La cintura”: sarà il prossimo tormentone estivo 2018? L’estate si avvicina e come sempre è arrivato puntuale il nuovo singolo di Alvaro Soler intitolato ...

Lotto punta sul lifestyle con Álvaro Soler - : La collaborazione con l'artista e Universal Music, la sua casa discografica, si inserisce nella nuova strategia di riposizionamento di Lotto che, accanto al tradizionale mondo dello sport performance,...

Alvaro Soler - nuovo singolo La Cintura/ Online la sua ultima canzone : sarà il nuovo tormentone estivo? : Alvaro Soler, nuovo singolo La Cintura, Online la sua ultima canzone: sarà il nuovo tormentone estivo? E’ disponibile da ieri la nuova produzione del cantautore spagnolo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 10:11:00 GMT)

La Cintura di Alvaro Soler : il nuovo tormentone estivo? : A soli 27 anni, Alvaro Soler può vantare ben 36 dischi d'Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno ...

Alvaro Soler - ecco il video del nuovo singolo “La cintura” : Ora la bella stagione può finalmente incominciare! Da oggi giovedì 29 marzo, infatti,è disponibile il nuovo singolo di Alvaro Soler intitolato “La cintura”. ¿Por qué no bajamos a la playa? Para así practicar… Un post condiviso da Alvaro Soler (@AlvaroSolermusic) in data: Mar 26, 2018 at 1:07 PDT Ad accompagnare il brano anche un videoclip girato per le strade di Cuba. eccolo qui sotto! Siamo sicuri che Alvaro ...

Alvaro Soler - La Cintura | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Alvaro Soler, La Cintura: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Alvaro Soler è La Cintura: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. La Cintura di Alvaro Soler è il nuovo singolo disponibile da oggi 29 marzo su tutte le piattaforme digitali di streaming […]

Video - testo e traduzione di La Cintura di Alvaro Soler - il nuovo singolo è l’erede di Sofia : La Cintura di Alvaro Soler è il nuovo singolo disponibile da oggi 29 marzo su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Dopo alcuni mesi di silenzio dall'ultimo grande successo di Alvaro Soler Yo contigo, tu conmigo, il cantante spagnolo ha annunciato l'uscita di un nuovo brano, destinato a suonare in radio per tutta l'estate 2018. La Cintura di Alvaro Soler segue a ruota i successi di El mismo sol e Sofia: il nuovo singolo ha ...

Alvaro Soler ritorna in Italia al Marostica Summer Festival e a Forte dei Marmi - LU - – Villa Bertelli : Questi i primi due appuntamenti di un calendario che si preannuncia pieno di appuntamenti in giro per il mondo dopo il successo del tour internazionale del 2017 che aveva registrato innumerevoli sold ...

Alvaro Soler tornerà live in Italia in estate : Alvaro Soler ha annunciato due concerti in Italia. La prossima estate preparati a cantare live le sue canzoni, segnati le date in calendario nel nostro Paese: 18 luglio 2018 – Marostica Summer Festival – Marostica (VI)12 luglio 2018 – Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU) [arc id=”4794feba-38c2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Se sei iscritto a My live Nation puoi accedere alla prevendita esclusiva e acquistare i ...

Annunciati i concerti di Alvaro Soler in Italia nel 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Due concerti di Alvaro Soler in Italia nel 2018: il cantante spagnolo ha annunciato le prime due date estive del nuovo tour! Alvaro Soler sarà ancora una volta il protagonista dell'estate: il cantante si esibirà a luglio in due concerti imperdibili nel nostro Paese. Il numero 1 dei tormentoni estivi canterà il 18 luglio al Marostica Summer Festival in provincia di Vicenza, mentre il 12 agosto si esibirà a Forte dei Marmi, in provincia di ...

Alvaro Soler torna con 'La cintura' : A soli 27 anni Alvaro Soler può vantare 36 dischi d'Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno ...