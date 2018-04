Allerta Meteo | il ciclone tunisino si avvicina all’Italia | Sud avvolto da una nuvola di

Meteo - Allerta della Protezione Civile : venti forti e mareggiate al Sud : A causa di una depressione presente tra la Sicilia e la Tunisia, si è verificato un intensificarsi dei venti nelle regioni meridionali dell'Italia, che porterà nella giornata di domani, domenica 15 aprile, vento...

Allerta Meteo - ciclone in Tunisia : tempeste di sabbia - forte vento e mareggiate - nuovo avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione presente tra la Sicilia e la Tunisia, che ha determinato l’intensificazione dei venti sulle regioni meridionali dell’Italia, apporterà anche nella giornata di domani vento forte sulla Calabria, in estensione alla Basilicata e alla Puglia meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Venti di burrasca sulle coste sarde. La Portezione Civile dirama Allerta Meteo per vento forte : A partire dalle nove del 14 aprile e fino alle 21.00, si assisterà a una progressiva intensificazione dei Venti dai quadranti orientali. Pertanto si prevedono Venti forti da est nord-est. sulle coste ...

Allerta Meteo - ciclone africano nel weekend : Tempeste di Sabbia in arrivo dal Sahara - Malta e Sicilia rischiano di essere avvolte da una fitta nube rossa [MAPPE] : 1/14 ...

Allerta Meteo Sardegna : venti di burrasca fino a 80km/h : venti di burrasca da est-nord est con raffiche fino a 80 chilometri orari sono previsti domani in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di Allerta dalle 9 alle 21 di sabato 14. Il mare sul canale di Sardegna sarà agitato con onde alte sino a due metri e mezzo. Probabile mareggiate lungo le coste esposte. Il vento, segnala l’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, soffierà in media a 30 ...

Allerta Meteo - ciclone tunisino nel weekend : venti impetuosi al Sud - l’avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica farà sentire i suoi effetti dalla prossima nottata sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali peninsulari. Contestualmente un’area di bassa pressione di origine nord africana interesserà il bacino del Mediterraneo centrale, dove si registreranno venti forti, che si estenderanno fino all’Italia meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo Piemonte : 60 cm di neve sulle Alpi - forte rischio valanghe : In Piemonte resta l’Allerta gialla per le piogge abbondanti e il “forte” pericolo valanghe su tutto l’arco Alpino. In tre giorni sono già caduti 217 millimetri di pioggia a Piano Audi (Torino), 165 a Oropa (Biella), 130 a Barge (Cuneo), 127 a Fobello (Vercelli). Alla quota di 2.000 metri, 40-60 cm di neve sui settori meridionali delle Alpi, 30-50 su quelli occidentali, 25-40 sui settentrionali. Il pericolo di valanghe, ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” nelle aree montane e pedemontane : Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala il protrarsi anche domani venerdì 13 dello stato di Allerta per rischio idrogeologico nei bacini montani e pedemontani del Piave, Brenta, Bacchiglione e Alpone. In particolare, a seguito delle piogge consistenti nelle aree montane e collinari centro-occidentali delle ultime 24 ore, la portata di fiumi e torrenti del Bellunese, del Vicentino e dell’alta ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” nelle aree montane e pedemontane : Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala il protrarsi anche domani venerdì 13 dello stato di Allerta per rischio idrogeologico nei bacini montani e pedemontani del Piave, Brenta, Bacchiglione e Alpone. In particolare, a seguito delle piogge consistenti nelle aree montane e collinari centro-occidentali delle ultime 24 ore, la portata di fiumi e torrenti del Bellunese, del Vicentino e dell’alta ...

Allerta Meteo Liguria : permane la criticità “gialla” sul Ponente : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo emanata da ARPAL. Si tratta di un’Allerta per piogge diffuse e temporali con questa scansione oraria: ZONA A: BACINI GRANDI,fino alle 18 di oggi giovedì 12 aprile BACINI PICCOLI E MEDI,fino alle 23.59 di oggi giovedì 12 aprile Nessun messaggio di Allerta per le altre zone LA SITUAZIONE: nelle ultime ore precipitazioni hanno interessato il Ponente della regione, in modo ...

Allerta Meteo Lombardia : rischio idraulico - attivato il monitoraggio del Seveso : Il centro meteo regionale della Lombardia ha diramato un avviso di criticità per rischio idraulico, per questo è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli del fiume Seveso in città. Il Coc è attivo dalle ore 12 di oggi presso il Centro di via Drago del Comune di Milano al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza e Allertare in caso di necessità le squadre di Protezione Civile, Polizia Locale, ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di maltempo sul Nord ovest del nostro Paese, tenderà nel corso delle prossime ore ad estendersi al resto del settentrione interessando, da domani, anche le regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Lazio : temporali da domani per 24 ore : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, giovedì 12 aprile e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo temporali e rovesci fino a venerdì : Dalla serata odierna fino alle prime ore di venerdì 13 aprile in Veneto sono attese precipitazioni diffuse, anche con rovesci e temporali che potranno essere più consistenti nelle aree montane e pedemontane. Il Centro funzionale della Protezione civile regionale mette in Allerta i comuni di Perarolo di Cadore, per la frana locale, e della fascia del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, tra Treviso, Vicenza e Verona, per ...