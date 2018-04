Juventus - Allegri : 'Grazie Pjanic : senza l'infortunio non avrei inserito Douglas Costa' : Howedes ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo meritava perché è un grande professionista e un ...

Juventus. Allegri : "Grazie Pjanic... se no Douglas non entrava" : Ma credevo che questa fosse la gara giusta per lui: ha dimostrato di essere un giocatore importante, è stato il titolare della Germania Campione del Mondo. Sono contento per il suo gol, se lo ...

VALENTINA Allegri/ Instagram in tilt grazie alle sue foto in costume in Messico : VALENTINA alleGRI, foto in costume: la figlia dell'allenatore della Juventus, Massimiliano alleGRI, ha mandato in tilt Instagram con una serie di immagini scattate in Messico. (Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 12:28:00 GMT)