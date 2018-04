Allarme frane in Lombardia | isolati 3 paesi in Valchiavenna

: Ieri l'Italia appariva, sotto il profilo meteo, come l'assemblaggio di due Paesi completamente opposti:, alluvioni e freddo al; temperature estive al Sud, con gente addirittura in...

: “Per la giornata di lunedì 5 marzo sono previste piogge sul settore centro orientale con quantitativi medi areali complessivi compresi tra 15-25 mm. Possibilità su tutto il territorio di deboli e sporadiche precipitazioni, nevose sopra i 1000-1300 m. Per la giornata di martedì 6 marzo i fenomeni di precipitazione sono previsti in forma residua, con sporadiche precipitazioni nevose sopra i 1000-1300 m. Le piogge potranno determinare un ...

, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milanoe temperature sotto zero. Le ultime notizie: si mobilitano FS, RFI e Trenitalia (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:35:00 GMT)

: E’nell’Acquese – in provincia di– dopo ildei giorni scorsi. Nella zona di Pareto la strada provinciale 215 è stata bloccata dopo uno smottamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Provincia e Comune. Il sindaco Walter Borreani precisa che l’interruzione è tra “il bivio del Rizzuolo in direzione di Spigno Monferrato e quello ‘dei Grossi’ in ...