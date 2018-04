Allarme frane | ancora isolati tre paesi in Lombardia

meteoweb.eu

: Allarme frane in Lombardia: isolati 3 paesi in Valchiavenna - Meteo Web - BeyondLevin : Allarme frane in Lombardia: isolati 3 paesi in Valchiavenna - Meteo Web - localteamtv : Alta Valchiavenna isolata per frana. Interrotta la SS36. Madesimo e Campodolcino irraggiungibili - MichelaRoi : RT @cjmimun: Allarme frane: isolati tre paesi in Lombardia -

(Di domenica 15 aprile 2018) Ituristici di Madesimo e Campodolcino (Sondrio) restanodal resto delladopo la frana all’altezza del Santuario di Gallivaggio, in territorio comunale di San Giacomo Filippo. Oggi c’e’ stata una breve finestra di apertura della statale 36 dello Spluga, fra le 19 e le 20.30, e poi e’ di nuovo scattata la chiusura e, al momento, sono isolate circa 1500 persone, compreso alcuni residenti nelle frazioni di Cimaganda e Lirone, in territorio comunale di San Giacomo Filippo. Non pochi i disagi per i residenti bloccati, mentre i turisti – tranne pochi irriducibili dello sci – non hanno potuto raggiungere le nevi della ski-areaaperta per l’ottimo innevamento. Unica possibilita’ di raggiungere il fondovalle daio viceversa e’ una passerella pedonale realizzata con tempestivita’, che consente ...