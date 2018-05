“Duri provvedimenti disciplinari”. GF - lo scoop. A poche ore dAlla diretta - mentre i concorrenti si fanno belli per la puntata - arriva la soffiata dAlla produzione. La “sorpresa” sarà una doccia gelata per i ragazzi : Lunedì 30 aprile 2018 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Che succederà questa sera nella casa di Cinecittà? Chi uscirà? I concorrenti a rischio eliminazione, cioè i nominati della settimana, sono Alberto Mezzetti (cioè Tarzan), Filippo Contri, Patrizia Bonetti (che in settimana ha avuto un piccolo malore) e Lucia Orlando. Ne siamo certi: quella di lunedì 30 aprile sarà una serata particolare durante la quale ne succederanno delle ...

Furto con destrezza a Savona Alla Libreria Coop : Furto con destrezza domenica pomeriggio alle Librerie Coop, all'interno del centro commerciale «Il Gabbiano» a Savona. Secondo una prima ricostruzione della Polizia i ladri hanno individuato e ...

Alla Coop di Torino si potrà fare la spesa con un dietista che ti accompagna : Il dietista come personal shopper nell’aiutare i consumatori ad acquistare cibi sani, nel rispetto di una corretta alimentazione. Dal prossimo 16 aprile si potrà fare a Torino, per iniziativa di Nova Coop, Cooperativa leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata, che proporrà “info.food”, il primo servizio gratuito in Italia di consulenza nutrizionale rivolto ai soci e ...

Mosca verso le contro-sanzioni a Washington : "Stop alle importazioni e Alla cooperazione su nucleare e aeronautica" : Il Parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei Paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, tabacco, generi alimentari e prodotti agricoli. Lo riportano le agenzie russe.Tra le contro-sanzioni proposte dalla Duma c'è anche la sospensione della cooperazione nel campo dell'industria nucleare e aeronautica. La Russia intende poi ...

Malviventi in azione Alla Coop Colpo a Madonna Bianca : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Addio al sorriso di Lucia Si è spenta ieri a 41 anni ...

Soluzione : stallo politico unito Alla cooperazione sociale : Inutile dire come l'apparato statale sia un'entità incapace di generare profitti in accordo con un'economia di mercato , nonché gestire oculatamente le risorse indebitamente accumulate, e come la ...

“È Nino”. Isola dei Famosi - lo scoop è pazzesco. Manca poco Alla fine del reality ma quel che si viene a sapere sul naufrago Formicola è impensabile. Ecco cosa salta fuori (proprio ora) : Isola dei Famosi, siamo agli sgoccioli: il reality sta per volgere a conclusione. Siamo alle ultime battute poi finalmente si scoprirà chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata piena zeppa di polemiche, colpi di scena, discussioni, litigi pesanti, abbandoni prima del tempo. Da quando, nella seconda puntata del reality è scoppiato il caso del canna-gate – Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana ...

“Tutta una farsa” : Cristina Ich e Luca Favilla - cosa si è scoperto. BAllando con le stelle - lo scoop (enorme) che ribalta tutto. No - il retroscena non piacerà ai fan - ma soprattutto a Milly Carlucci : Appena cominciato, Ballando con le stelle ha regalato subito un gossip: Tra Cristina Ich e Luca Favilla c’è del tenero, si mormorava già dopo la prima puntata. Lei è la modella e influencer romena che si è subito distinta per bravura e per bellezza e lui un ballerino professionista che qualcuno ricorderà ad Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci e, sin da subito, il feeling in ...

Funzionario ADB : contributo attivo della Cina Alla cooperazione economica nella sub-regione del Mekong : Il membro del comitato organizzatore della riunione e responsabile del programma GMS dell'Asia Development Bank ha recentemente affermato che, in qualità di seconda più grande economia del mondo, la ...

Esperto sul futuro della ISS : la cooperazione nello spazio potrebbe essere Alla fine - : "L'ISS è un 'Mondo' internazionale" Kowalski indica i piani della Russia di costruire la propria stazione orbitale dopo la ISS. Pertanto, la dichiarazione degli Stati Uniti non ha particolarmente ...

“Io con uno dei giudici di BAllando con le stelle…”. La bomba di Giovanni Ciacci. Il mitico Giò Giò di ‘Detto Fatto’ fa una rivelazione clamorosa. Ma non è il solo scoop che ha lanciato : “Ne ho due. mica uno…” : Uragano Giovanni Ciacci! Fresco concorrente di Ballando con le stelle 13, si confessa al settimanale Chi e fa una serie di rivelazioni bomba. “Molti concorrenti di Ballando con le stelle non so chi siano, ecco perché danzo con un uomo”. Il costumista di Detto fatto commenta il cast della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci: “Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò”. ...

Siria - la cooperante Alla Bbc : “Cibo e aiuti umanitari in cambio di favori sessuali a operatori di diverse ong tra cui l’Onu” : Cibo e aiuti umanitari in cambio di prestazioni sessuali. Una pratica così diffusa che molte donne ormai si rifiutano di andare nei centri di distribuzione nel timore di essere ricattate per la convinzione diffusa tra la gente che, se fossero tornate a casa con gli aiuti, avevano ceduto alle richieste. L’ultimo scandalo nel mondo della cooperazione esplode in seno a diverse ong tra cui l’Onu. La denuncia parte da alcuni operatori ...