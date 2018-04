Alla base M5s non piacciono i ' discorsi da democristiano' di Luigi Di Maio

agi

(Di domenica 15 aprile 2018) La base M5s controDie i suoi "da". La polemica monta sul web dopo le dichiarazioni del leader 5 Stelle a proposito della crisi in Siria dopo gli attacchi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Di, ieri mattina, ha espresso preoccupazione e si è augurato che "l'attacco di oggi resti un'azione limitata e circoscritta e non rappresenti invece l'inizio di una nuova escalation". E ha puntualizzato: "Restiamo al fianco dei nostri alleati". Ma gli attivisti chiedono una condanna più netta. "Il Movimento deve essere contro la guerra, senza se e senza ma" sostiene Daniele da Cortona, che aggiunge critico: "Vedo troppa ambiguità e perbenismo nel Movimento degli ultimi tempi, stare con un piede in due staffe non porterà bene al futuro del Movimento" e chiede di ...