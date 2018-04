Alimentare | ricotta salata da Guinness a Cascia

meteoweb.eu

: Ho una certa stanchezza e un certo desiderio di follia alimentare, l’ultima per ora. Andiamo a comprare la ricotta,… - LaGioiaDepressa : Ho una certa stanchezza e un certo desiderio di follia alimentare, l’ultima per ora. Andiamo a comprare la ricotta,… -

(Di domenica 15 aprile 2018)da. E’ stata realizzata questo pomeriggio dai 38 pastori dell’associazione “Sa paradura”, nell’ambito della seconda edizione della fiera del “capo lanuto”. Lada iscrivere nel libro dei primati pesa oltre 12 chilogrammi, per la precisione 12 chili e 212 grammi. A giudicare il prodotto una giuria di eccezione presieduta dalla governatrice della Regione Umbria, Catiuscia Marini. “La seconda edizione di questa fiera – ha detto all’ANSA Marini – segna anche un momento importante in cui la comunita’ die in particolare il mondo della pastorizia vogliono affermare i loro prodotti di eccellenza”. E l’obiettivo e’ quello di arrivare alla “creazione di un marchio di qualita’ che certifichi proprio la nostra produzione di carni e derivati del ...