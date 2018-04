Albo d’oro Amstel Gold Race | Michael Valgren vince l’edizione 2018 e succede a Gilbert

Albo d’oro Parigi-Roubaix : Peter Sagan mette il suo nome nella leggenda : Albo D’ORO Parigi-Roubaix: Année Vainqueur Deuxième Troisième 1896 Josef Fischer Charles Meyer Maurice Garin 1897 Maurice Garin Mathieu Cordang Michel Frederick 1898 Maurice Garin Auguste Stephane Édouard Wattelier 1899 Albert Champion Paul Bor Ambroise Garin 1900 Émile Bouhours Josef Fischer Maurice Garin 1901 Lucien Lesna Ambroise Garin Lucien Itsweire 1902 Lucien Lesna Édouard ...

Albo d’oro Giro delle Fiandre : Niki Terpstra vince per la prima volta - Olanda in trionfo : Niki Terpstra ha vinto il Giro delle Fiandre 2018. L’olandese si è imposto alla Ronde per la prima volta in carriera. Di seguito l’Albo d’oro della Classica Monumento che si corre in questa regione del Belgio. Rider Team 1913 Paul Deman (BEL) Automoto–Continental 1914 Marcel Buysse (BEL) Alcyon–Soly 1915–1918 No race 1919 Henri van Lerberghe (BEL) – 1920 Jules Van Hevel (BEL) – 1921 René ...

Albo d’oro Milano-Sanremo : Vincenzo Nibali riporta l’Italia in trionfo! Interrotto il digiuno : Vincenzo Nibali ha vinto la Milano-Sanremo 2018! Lo Squalo ha riportato l’Italia in trionfo nella Classicissima grazie a una memorabile azione sul Poggio. Di seguito l’Albo d’oro della Milano-Sanremo. Albo D’ORO Milano-Sanremo: Anno Vincitore Secondo Terzo 1907 Lucien Petit-Breton Gustave Garrigou Giovanni Gerbi 1908 Cyrille Van Hauwaert Luigi Ganna André Pottier 1909 Luigi Ganna Émile ...

Strade Bianche 2018 : l’Albo d’oro. Tiesj Benoot secondo belga a vincere : Dodicesima edizione per la Strade Bianche: in una giornata storica, visto il maltempo, si iscrive tra i vincitori il belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal), secondo belga a trionfare dopo Philippe Gilbert. Andiamo a scoprire l’albo d’oro della corsa. Anno Vincitore secondo Terzo Monte Paschi Eroica 2007 Aleksandr Kolobnev Marcus Ljungqvist Mychajlo Chalilov 2008 Fabian Cancellara Alessandro Ballan Linus Gerdemann Strade ...