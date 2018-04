Al via per 30 milioni contribuenti dichiarazione redditi on line

Il Papa al Corviale abbraccia un bimbo che piange per il padre morto : Città del Vaticano - 'Aprite le porte a Cristo'. Un cartello bianco, centinaia di metri di transenne, bandierine bianche e gialle, tanta folla, le buche per strada riparate. Papa Francesco va in ...

“Addio”. Il lutto di Barbara D’Urso per quella perdita improvvisa. “Buon viaggio - amica mia…” : Triste momento, questo, per Barbara D’Urso. La regina del pomeriggio di Canale 5 è straziata dal dolore per la perdita di una sua cara amica. Un volto noto che anche noi, nel corso degli anni abbiamo amato e seguito con passione. Stiamo naturalmente parlando della scomparsa di Isabella Biagini: l’attrice si è spenta a 74 anni, a Roma. È morta dopo un lungo periodo in cui di lei non si sapeva nulla, tanto che Barbara ...

Vittorio Taviani è morto/ Addio al regista : Mattarella - “grave lutto per cinema e cultura” : Vittorio Taviani è morto a 88 anni: cinema, Addio al grande regista che col fratello Paolo ha da sempre "ricercato la verità". I capolavori, il neorealismo e l'ultimo film nel 2017(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:11:00 GMT)

Taviani - Colle : grave perdita per cultura : 16.10 "Il cinema e la cultura italiani perdono un indiscusso a amato protagonista", scrive il presidente della Repubblica Mattarella, esprimendo cordoglio per la scomparsa di Vittorio Taviani. "Il fecondo sodalizio, umano e artistico, con il fratello Paolo ha prodotto capolavori indimenticabili", coniugando raffinatezza e alta poesia con un forte sentimento di passione civile", sottolinea Mattarella. E ricorda "il tratto umano ...

Siria - Assad : “I raid dell’Occidente uniranno il paese”. Esperti Opac avviano indagine su attacco a Douma : Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di attaccare la Siria nella notte fra venerdì e sabato. Ma per Bashar Al-Assad i missili occidentali non avranno altro effetto che “unire il Paese” sotto la sua leadership. Una dichiarazione riferita dal parlamentare russo Dmitry Sablin, che ha incontrato il presidente Siriano oggi a Damasco insieme a una delegazione di politici del Cremlino. E loro hanno descritto Assad come ...

Siria - Assad : “I raid dell’Occidente uniranno il paese”. Esperti avviano indagine su attacco a Douma : Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di attaccare la Siria nella notte fra venerdì e sabato. Ma per Bashar Al-Assad i missili occidentali non avranno altro effetto che “unire il Paese” sotto la sua leadership. Una dichiarazione riferita dal parlamentare russo Dmitry Sablin, che ha incontrato il presidente Siriano oggi a Damasco insieme a una delegazione di politici del Cremlino. E loro hanno descritto Assad come ...

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming e tv : gara-2 al via - si parte! (Gp Spagna Aragon) : DIRETTA Sbk 2018: Superbike info streaming video e tv, Superpole e gara-1 del Gp Spagna ad Aragon: gli orari di tutti gli appuntamenti in programma (oggi sabato 14 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:40:00 GMT)

Il Segreto - trame spagnole : addio a due personaggi storici - ecco chi andrà via Video : Nelle puntate de Il Segreto [Video] che stanno andando in onda in Spagna, Nicolas si trova in guai seri. Per quale motivo? L'Ortuno, a causa del suo impulso, è stato condannato a morte. Stando agli spoiler che arrivano da terra iberica, il fotografo ha ucciso l'assassino della moglie Mariana. Il malvivente arriva in paese per essere presente al Processo che lo vede imputato. Il padre di Juanita, però, non riesce a sopportare che quest'uomo abbia ...

Battaglia del decoro perduto : via dal centro di Roma 57 bancarelle : Via dal centro e da Prati tutte le bancarelle irregolari. Sono 57 quelle censite dal I Municipio. E dovranno tornare nel luogo di origine le 22 che hanno la licenza di altri municipi. Le bancarelle se ...

Rimasco-Rima riaperta - via libera della commissione : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Rimasco-Rima riaperta, via ...

Milano. Spazio per le donne fragili nel bene confiscato di via Varesina : Uno Spazio per le donne fragili dove prima c’era la ‘ndrangheta. E’ stato presentato, in via Varesina 66, nell’ambito della sesta

Scuola : Utilitalia - al via progetto Youtility per alternanza con lavoro : Aldilà delle notizie di cronaca che talvolta sottolineano i casi di malfunzionamento e di distorsione della legge, l'alternanza Scuola lavoro, afferma Utilitalia, si sta rivelando una buona ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite di Verissimo per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...