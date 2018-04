Akragas-Catania | 1-3 | | Secondo tempo | live

Diretta / Akragas Catania (risultato finale 1-3) streaming video e tv : gli etnei continuano la rincorsa alla B : Diretta Akragas-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Diretta / Akragas Catania (risultato live 0-1) streaming video e tv : buon finale di tempo dei padroni di casa : Diretta Akragas-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:17:00 GMT)

Diretta/ Akragas Catania streaming video e tv : bomber e probabili formazioni - quote e orario : Diretta Akragas-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Akragas-Catania/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Akragas-Catania: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 04:36:00 GMT)

Il Catania domani al 'De Simone' di Siracusa : giocherà il derby contro l'Akragas : Il Catania torna domani pomeriggio al "De Simone " di Siracusa per affrontare l'Akragas. Per motivi di ordine pubblico, così com'era prevedibile, la trasferta è stata vietata ai tifosi rossazzurri, ma ...