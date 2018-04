“Addio” Il lutto di Barbara D’Urso per quella perdita improvvisa “Buon viaggio | amica

caffeinamagazine

(Di domenica 15 aprile 2018) Triste momento, questo, perD’Urso. La regina del pomeriggio di Canale 5 è straziata dal dolore per ladi una sua cara. Un volto noto che anche noi, nel corso degli anni abbiamo amato e seguito con passione. Stiamo naturalmente parlando della scomparsa di Isabella Biagini: l’attrice si è spenta a 74 anni, a Roma. È morta dopo un lungo periodo in cui di lei non si sapeva nulla, tanto cheD’Urso nelle sue trasmissioni aveva lanciato diversi appelli per scoprire dove si trovasse. E proprio la D’Urso, ha voluto ricordare la Biagini con un toccante post su Instagram. “È rarissimo nella vita incontrare donne come te: autoironiche, pungenti, intelligenti, guerriere. Sei nata artista e lo sei stata per tutta la vita. Mi chiamavi Barbarà… E dicevi che mi guardavi in tv mentre stiravi…”, scrive la D’Urso. E ...