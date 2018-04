Addio al maestro Vittorio Taviani | cinema italiano in lutto

Blastingnews

(Di domenica 15 aprile 2018) Si spengono i riflettori. Dopo una lunga malattia è morto a Roma il: è la figlia Giovanna a darne il triste annuncio. Una vita dedicata al, il grande regista aveva 88 anni.e Paolo, la coppia di fratelli registi ha realizzato capolavori che hanno fatto la storia del. Sono dei fratellipellicole indimenticabili come "Padre Padrone", Palma d'oro a Cannes nel '77, in cui compare anche Nanni Moretti, "La Notte di San Lorenzo" e "Kaos" scritti con Tonino Guerra, fino all'ultimo capolavoro "Cesare deve morire", Orso d'oro a Berlino nel 2012. La famiglia ha fatto sapere che non si celebreranno funerali pubblici né verrà aperta la camera ardente. Il corpo disarà cremato e poi sepolto nel riserbo più assoluto....