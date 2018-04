Addio al maestro Vittorio Taviani - cinema italiano in lutto : Si spengono i riflettori. Dopo una lunga malattia è morto a Roma il maestro Vittorio Taviani: è la figlia Giovanna a darne il triste annuncio. Una vita dedicata al cinema, il grande regista aveva 88 anni. Vittorio e Paolo Taviani, la coppia di fratelli registi ha realizzato capolavori che hanno fatto la storia del cinema italiano. Sono dei fratelli Taviani pellicole indimenticabili come "Padre Padrone", Palma d'oro a Cannes nel '77, in cui ...

Lutto nel cinema. Addio all’ultimo maestro. Con il suo genio ha scritto pagine eterne. Era malato da tempo : Il cinema italiano dice Addio a uno degli ultimi maestri. Appartenente a quella generazione di registi che rilanciarono l’Italia nel secondo dopo guerra, la sua opera ebbe un eco che superò tutti i confini. Un’opera impegnata e mai banale capace di raccontare con occhio lucido e disincantato il volto dell’Italia senza trucco. Da tempo malato, si è spento a 88 anni. Vittorio Taviani era nato a San Miniato, in provincia di Pisa, il 20 ...

Addio a Vittorio Taviani - maestro del cinema italiano : ROMA. È morto a Roma, malato da tempo, il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone , Palma d'oro a ...

Addio a Vittorio Taviani - maestro del cinema poetico e realista : Un altro lutto nel mondo del cinema a meno di ventiquattro ore dalla scomparsa del premio Oscar cecoamericano, Milos Forman. Se ne va un altro regista del Novecento, stavolta italiano. Muore a Roma, malato da tempo, il ...

Addio a Vittorio Taviani - maestro del cinema italiano : È morto a Roma il grande regista Vittorio Taviani, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77) a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista, 88 anni, era malato da tempo. Lo annuncia una delle figlie, Giovanna. Per ...

“La notte del Maestro” : la partita di Addio di Pirlo in diretta su Sky : Andrea Pirlo si appresta a salutare tutti i tifosi che lo hanno apprezzato con una partita speciale in programma il 21 maggio a San Siro L'articolo “La notte del Maestro”: la partita di addio di Pirlo in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Addio al maestro Abreu : 'El Sistema' ha avvicinato alla musica artisti oggi celebri in tutto il mondo, come il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel, oggi alla guida della Los Angeles Philarmonic Orchestra. Nel corso degli ...

Addio al Maestro della Fisarmonica - è morto a Fermo Peppino Principe : Nal 1972 è stato protagonista, prima alla radio e poi alla televisione, degli spettacoli musicali "La Fisarmonica", diretti da Gorni Kramer. E' noto in tutto il mondo anche come autore di musiche ...

E’ morto Rinaldo Orfei - Addio ad un altro grande maestro del circo : Si è spento a Riccione nell’ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni Rinaldo Orfei. Il fratello di Nando e Liana, cugino di Moira, è morto a 74 anni. A dare la notizia è Circusfans.net, il portale del circo italiano. Rinaldo Orfei negli ultimi tempi viveva a Misano Adriatico in una casa di riposo. La carriera di Rinaldo Orfei Rinaldo Orfei era stato tra i fondatori delle produzioni circensi della Famiglia Orfei, il circo Orfei a tre ...

Addio a Folco Quilici - maestro dei documentari : Folco Quilici ha visto il mondo intero e tutto intero lo ha mostrato agli altri nei suoi documentari. Folco Quilici è morto oggi all’ospedale di Orvieto. Avrebbe compiuto 88 anni in aprile. Nato a Ferrara, da tempo viveva nella campagna umbra, a Ficulle. Il resto della sua vita o aveva passato girando per il mondo inseguendo le meraviglie, su tutte quelle del mare. Nel 2006 la rivista Forbes lo indicò come uno degli intellettuali più ...

Folco Quilici è morto - Addio al maestro dei documentaristi : E’ morto Folco Quilici, scrittore e documentarista, per cinquant’anni impegnato nella divulgazione scientifica, in particolare quella naturalistica. Avrebbe compiuto 88 anni ad aprile. L'articolo Folco Quilici è morto, addio al maestro dei documentaristi proviene da Il Fatto Quotidiano.