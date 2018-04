Addio a Vittorio Taviani - maestro del cinema italiano 

Vittorio Taviani morto - Addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella storia del cinema : Questa mattina è morto a Roma Vittorio Taviani , regista che insieme al fratello Paolo , ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista aveva 88 anni ed era malato da tempo. L’ultimo lavoro, presentato alla Festa di Roma e al Festival di Toronto, è stato Una questione privata, ...

