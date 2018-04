Addio a Isabella Biagini | fra strazi | talento e incanti

roma.corriere

: Addio a Isabella Biagini, da Antonioni al varietà. L'esordio con il regista, poi cinema e tv. Aveva 74 anni - - Agenzia_Ansa : Addio a Isabella Biagini, da Antonioni al varietà. L'esordio con il regista, poi cinema e tv. Aveva 74 anni - - MediasetTgcom24 : Addio a Isabella Biagini, l'attrice è morta all'età di 74 anni #isabellabiagini - repubblica : È morta Isabella Biagini, addio alla 'svampita' protagonista di cinema e tv [news aggiornata alle 19:02] -

(Di domenica 15 aprile 2018) Voleva morire. Da quel 17 dicembre del 1999, il giorno in cui sua figlia Monica se ne andò per un cancro fulminante al fegato. Da allora era un'anima in pena. Da allora scriveva ogni notte alla figlia.