A Way Out | Guida agli obiettivi e trofei

A Way Out : oltre un milione di copie vendute in poco più di due settimane : Il gioco cooperativo di Hazelight Studios, A Way Out, è stato reso disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC sul finire del mese di marzo e, a quanto pare, in poco tempo ha già registrato delle ottime vendite.Infatti, come riportato su Twitter dallo studio, A Way Out ha venduto in poco più di due settimane oltre un milione di copie:"Abbiamo appena scoperto che A Way Out ha venduto oltre 1 milione di copie, in poco più di due settimane! Le ...

Josef Fares spera che A Way Out porti a prendersi più rischi in ambito AAA - intervista : Anche se l'ispirato Unravel era importante perché sanciva la prima uscita targata EA Originals (l'iniziativa con cui il publisher finanzia e pubblica giochi indie), l'ultimo titolo pubblicato è forse il più significativo. A Way Out è il gioco di debutto di Hazelight Studios, software house svedese formata dal director Josef Fares e buona parte del team con cui ha lavorato sull'acclamato Brothers: A Tale of Two Sons.Il gioco racconta la storia di ...

Il director di A Way Out conferma di essere al lavoro su un nuovo titolo : A Way Out, il recente titolo cooperativo già recensito sulle nostre pagine, è da poco disponibile per PS4, Xbox One e PC ma, a quanto pare, il director Josef Fares ha già in programma un nuovo gioco.Stando a quanto riportato da Segmentnext, Fares ha comunicato, attraverso un post su Twitter, di essere al lavoro sul suo prossimo progetto. Per ora non sono emerse informazioni sul nuovo gioco o riguardo una finestra di uscita. Probabilmente, in ...

A Way Out : un video confronta le versioni PS4 Pro e Xbox One X : A Way Out è ormai disponibile per PC e console da qualche giorno e sulle nostre pagine è già comparsa la puntuale e approfondita recensione.Il titolo di Electronic Arts e Hazelight Studios ha visto la luce, in versione console, su PS4 e Xbox One, ma anche sulle macchine mid-gen di Sony e Microsoft, PS4 Pro e Xbox One X. Se siete curiosi di scoprire come si comporta il gioco su queste due piattaforme, può risultare interessante il filmato ...

8 bit : "A Way out" : Quando si affronta la recensione di un videogioco, si fa una distinzione tra single player e, eventualmente, se è presente nel titolo, la modalità multiplayer, perché, spesso, i diversi giochi sono basati o sull"una o sull"altra esperienza. Con A way out (EA) questa distinzione è impossibile da farsi, perché la campagna è l"unica modalità di gioco presente, ma potrà essere affrontata solo in co-op localmente, ovvero con una persona fisica al ...

A Way Out disponibile da oggi : oggi Electronic Arts, in collaborazione con Hazelight Studios, annuncia l’uscita di A Way Out, il videogioco d’azione ed avventura tutto in co-op, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Sviluppato dai creatori di uno dei titoli indie più acclamati dalla critica, Brothers – A Tale of Two Sons, in A Way Out i videogiocatori impersoneranno Leo e Vincent, due detenuti che ...

A Way Out è ora disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Oggi Electronic Arts, in collaborazione con Hazelight Studios, annuncia l'uscita di A Way Out, il videogioco d'azione ed avventura tutto in co-op, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC, già recensito sulle nostre pagine. Sviluppato dai creatori di uno dei titoli indie più acclamati dalla critica, Brothers - A Tale of Two Sons, in A Way Out i videogiocatori impersoneranno Leo e Vincent, due detenuti che dovranno trovare insieme ...

A Way Out : Facciamo chiarezza sul Multiplayer : A partire da oggi A Way Out è ufficialmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One in formato DIGITALE e RETAIL. Si tratta di un titolo esclusivamente incentrato sulla co-operazione online o locale. A Way Out: Alla ricerca di un compagno Se avete acquistato A Way Out, vi sarete sicuramente trovati di fronte una triste realtà, l’assenza del matchmaking e del comparto giocatore singolo. Se volete giocare ...

L'originale action co-op di A Way Out ha convinto la critica internazionale? : L'uscita di A Way Out è prevista solo per la giornata di oggi ma il nuovo interessante progetto dell'istrionico Josef Fares è già stato valutato da buona parte della critica internazionale.Dopo aver letto la nostra recensione già disponibile sulle nostre pagine vale la pena di dare un'occhiata al responso delle altre testate. La particolare impostazione da action esclusivamente co-op è riuscita a conquistare tutti i recensori? Aprendo i classici ...

A Way Out - recensione : Nato grazie al programma Originals di un Electronic Arts che non ti aspetti, A Way Out arriva sui nostri schermi per portare l'originalità e il talento di Josef Fares, game designer eccentrico ed incontenibile sia quando si tratta videogiochi sia al di fuori. Famoso il suo "f*ck" agli Oscar di Hollywood ad esempio, nonostante la sua prima occupazione sia quella di regista e sceneggiatore. È sempre stato così Fares, che non si è mai adattato agli ...

A Way Out - in diretta su Spaziogames a partire dalle 17 : 30 : Per questo motivo vi mostreremo la prima ora di gioco in compagnia di Domenico sui canali streaming di Spaziogames.it: Twitch e Youtube. Se siete curiosi di scoprire di più sul titolo, non perdete ...

Alle 18 in fuga dalla legge con la diretta dedicata ad A Way Out : diretta molto succosa quella prevista per questa sera, molto succosa perché si concentra su un'uscita imminente davvero molto interessante: l'action co-op A Way Out.Per chi non avesse mai sentito parlare di questo gioco, A Way Out è l'ultima fatica del creatore di Brothers: A Tale of Two Sons, Josef Fares, e ultimo arrivato nell'etichetta EA Originals. Il gioco racconta le vicende di Vincent e Leo, due uomini che per motivazioni diverse uniscono ...

A Way Out sta per arrivare : pubblicato un nuovo gameplay trailer : Electronic Arts e Hazelight Studios sono ormai pronti all'imminente lancio del loro A Way Out, già nella giornata di ieri sono emersi i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC, ora apprendiamo che le due compagnie hanno rilasciato il trailer finale per il titolo.Qui di seguito è possibile visionare il nuovo trailer riportato da Gematsu:Per chi non lo sapesse, A Way Out è un gioco di avventura "co-op-only" in cui i giocatori assumono i ...