A grande richiesta la mostra di Giuseppe Livio si prolunga al 30 Settembre 2018 FOTO   ...

A grande richiesta RITORNA A MILANO 'ELVIS THE MUSICAL' per la PRIMA VOLTA AL TEATRO DELLA LUNA : 02 48857.333 Orario spettacoli : dal mercoledì 14 marzo a sabato 17 marzo ore 21.00; domenica 18 ore 15.30

@TeatroArciliuto : tornano in scena a grande richiesta “LE DISSOLUTE ASSOLTE” dal 27 febbraio al 18 marzo 2018 : Dopo il grande successo ottenuto lo scorso ottobre “Le DISSOLUTE Assolte” ri tornano a Roma presso l’evocativo e storico spazio del TEATRO ARCILIUTO nella NUOVA INTEGRALE VERSIONE e con nuovi personaggi. Il debutto è previsto per il 27 febbraio alla ore 20:30. Dal 27 febbraio il Teatro Arciliuto si trasformerà idealmente in una casa chiusa nella quale abiteranno le donne […]

'Egon Schiele' diretto da Dieter Berner - a grande richiesta ritorna in sala il 26 - 27 - 28 febbraio : Recente è la notizia, apparsa sul New York Times e che ha fatto il giro del mondo e dei social network, legata al rifiuto della società dei trasporti di Londra di esporre nella metropolitana i suoi ...

Gué Pequeno : a grande richiesta annunciate le prime date estive del 'Gentleman Club Tour' : ... nel 2017 recordman italiano con il maggior numero di streaming per un artista in una settimana / maggior numero di streaming per un artista in un giorno / maggior numero di streaming per un album in ...