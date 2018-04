A 28 anni scopre di avere un tumore al cervello | “Troppo grande | mi hanno operato da

Va dal medico per un mal di denti - ma scopre di avere la leucemia : a 23 anni è in fin di vita : La storia di Lauren, impiegata di banca di 23 anni, che, dopo essersi sentita stanca e aver accusato un mal di denti cronico, ha scoperto di avere una forma aggressiva di leucemia. Il prossimo anno dovrebbe sposare il suo fidanzato Ben: "Speriamo riesca a realizzare il suo sogno".Continua a leggere

Scopre che è incinta e che ha la leucemia : costretta ad abortire - Charlotte muore a 22 anni : La giovane britannica Charlotte Smith era già all’undicesima settimana di gravidanza quando i medici le hanno detto che aveva una leucemia linfoblastica acuta. È stata costretta ad abortire per curarsi, ma è morta lo stesso durante la chemioterapia.Continua a leggere

A 36 anni scopre che il suo vero padre è il medico della mamma : Per una ragazza americana, Kelli Rowlette, è stato scioccante scoprire a 36 anni che l'uomo che aveva sempre chiamato 'papà' non era il suo padre biologico, ma un certo Gerald E. Mortimer...

Crede sia stressata ma scopre che ha un tumore al quarto stadio : Diana - a 33 anni - lotta per la vita : Diana Zepeda, 33enne residente a Washington, Credeva che i suoi continui mal di pancia fossero dovuti allo stress per il lavoro e alla dieta per niente sana che seguiva. Invece ha scoperto di avere un cancro al colon al quarto stadio: "Se solo mi fossi rivolta ad un medico sei mesi prima la mia storia sarebbe stata molto diversa".Continua a leggere

“No!”. L’anello di fidanzamento - dopo anni scopre tutto. Di fronte a una verità sorprendente (e inaspettata) lei reagisce così : avreste fatto lo stesso? : L’amore, si sa, vive di passione, dolcezza, attenzioni. Ma per quanto ci sforziamo di nasconderlo, anche di cose molto più materiali. Per esempio i gioielli, che finiscono per scandire gli anniversari più importanti della storia di molte coppie. In particolare, il giorno del fidanzamento ufficiale. Provate allora a immaginare come deve essersi sentita la protagonista, rimasta anonima, di questa storia raccontata dal Daily Star, una ...

Ha mal di schiena cronico : scopre che da 14 anni ha un ago conficcato nella spina dorsale : Amy Bright ha un ago conficcato da 14 anni nella schiena: è quello dell'anestesia epidurale che le venne fatta per farle partorire il sesto figlio.Continua a leggere

Ha ematomi sulle mani e scopre che ha la leucemia : Cristian muore a 40 anni in pochi giorni : Cristian D'Andreis è morto a 40 anni in meno di dieci giorni per una forma di leucemia fulminante. Aveva notato degli ematomi sulle mani e intorno agli occhi, poi è arrivata la diagnosi. Sotto choc il paese di Varmo, in cui risiedeva.Continua a leggere

Tragedia della solitudine - ladro in casa scopre corpo mummificato da sette anni Video : Se è stato scoperto è solo perché qualcuno, probabilmente un ladro, si era introdotto nell'appartamento. Altrimenti per sette lunghissimi anni, nessuno l'ha cercato, nessuno ha denunciato la sua scomparsa. I vicini non si sono accorti di nulla e a quanto pare neanche il terribile odore di un corpo in putrefazione è valso da allarme. Però nel paradosso che si aggiunge al dramma, era stato cancellato dall'anagrafe. Una Tragedia della solitudine ...

Stefano a 48 anni scopre di avere un tumore al seno : “Mostro le cicatrici per informare” : La storia di Stefano Saldarelli che la scorsa estate, a 48 anni, ha scoperto di avere un tumore un seno, che erroneamente si crede una patologia solo femminile. La moglie aveva notato un nodulo sotto il suo seno sinistro e lo ha convinto a farsi visitare. Operato, è stato sottoposto anche a chemioterapia. "Mostro le mie cicatrici per informare gli altri uomini".Continua a leggere

“Non riesco ad allacciare le stringhe delle scarpe” : così Alfie - 10 anni - scopre di essere malato : La storia a lieto fine di Alfie Butt raccontata dalla mamma alla stampa inglese: dopo aver scoperto improvvisamente di avere una rara malattia cerebrale, il bambino, all'epoca di soli 10 anni, è riuscito miracolosamente a guarire.Continua a leggere

Salute : a 84 anni scopre spazio vuoto al posto di una parte del cervello : Un uomo di 84 anni si è presentato al pronto soccorso del Causeway Hospital di Coleraine (Irlanda del Nord) lamentando ricorrenti cadute e una debolezza sul lato sinistro del corpo. I medici hanno deciso di sottoporre l’anziano a una tac al cervello e hanno scoperto una grossa cavità piena d’aria al posto del lobo frontale destro del cervello. Una anomalia denominata pneumatocele che però è più comune all’interno dei polmoni. ...

“Com’ero - come sono : colpa dei medici”. Il dramma di Magdalena. Ha 31 anni - un marito e due splendidi bambini. Scopre di essere incinta ed è al settimo cielo. Poi la sventura : corre in ospedale ma nessuno capisce cosa sta accadendo al suo corpo : “Era così banale…”. Un calvario assurdo : Magdalena Malec è una giovane madre britannica di 31 anni. La donna viveva a Luton, nel Bedfordshire, con il merito Roberta e i suoi bimbi Paulina di 9 anni e Severin di 7. Una vita serena senza intoppi e quando nel 2014 ha saputo di essere incinta del suo terzo bebè era molto felice. Poi la bruttissima sorpresa, dopo poche settimane ha perso il suo bambino a causa di un aborto spontaneo. Dopo questo fatto però ha continuato ad avere ...