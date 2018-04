25 aprile | sindaco Palermo | diritti migranti termometro rischio fascismo

meteoweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018), 15 apr. (AdnKronos) – “Oggi ricordare il 25è domandarsi a che punto siamo rispetto aidi tutti eha scelto di avere come riferimento e come stimolo idei. Il 25serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei”. Così ildiLeoluca Orlando racconta all’Adnkronos le iniziative per l’anniversario della Liberazione d’Italia. Una giornata che, secondo Orlando, “deve essere di memoria e non di ricordo”. Il ricordo infatti, spiega, “è una data, un nome, un fatto storico, che ti scivola sulla pelle senza bagnarti. Non ti interpella, non ti mette in crisi, cosa che invece fa la memoria”. Per ildicelebrare il 25“non significa soltanto ricordare i nomi dei ...