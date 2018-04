25 aprile | sindaco Palermo | diritti migranti termometro rischio fascismo 2

meteoweb.eu

: Oggi sono Veneto! Vi aspetto alle 18.30 a Treviso con il nostro candidato sindaco Mario Conte e alle 20.30 alla fes… - matteosalvinimi : Oggi sono Veneto! Vi aspetto alle 18.30 a Treviso con il nostro candidato sindaco Mario Conte e alle 20.30 alla fes… - GiuliaDiVita : #Palermo Caos rifiuti, roghi e cumuli d'immondizia: falsa partenza in centro per la differenziata. Complimenti per… - veronasera : 'Nel cuore della città, in una delle sale più significative del Comune di Verona – ha sottolineato il sindaco Sboar… -

(Di domenica 15 aprile 2018) (AdnKronos) – Liberazione, 25, lotta per i. “– prosegue il primo cittadino – vuole essere giudicata per il rispetto che ha deidei. Il 25serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei. E’ inutile che dico ‘sono contro il’ se poi non riconosco idi ciascuno, è inutile che mi proclamo antifascista se poi caccio io ne ignoro i bisogni. Questa città – aggiunge – proprio facendo memoria della Liberazione, cerca di coniugare ogni giorno meriti e bisogni e ringrazia iche sono una continua messa in mora rispetto al tema dei”. Nessun approccio ‘umanitario’ però. “Nei confronti di chi non ha – spiega Orlando – non servono le ...