25 aprile | sindaco Palermo | diritti migranti termometro rischio fascismo 2

25 aprile : sindaco Palermo - diritti migranti termometro rischio fascismo : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) – “Oggi ricordare il 25 aprile è domandarsi a che punto siamo rispetto ai diritti di tutti e Palermo ha scelto di avere come riferimento e come stimolo i diritti dei migranti. Il 25 aprile serve non solo a tenere alta la guardia nei confronti di rigurgiti fascisti ma a tenere alta l’asticella dei diritti”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando racconta all’Adnkronos le iniziative ...

Mafia : sindaco Pachino - il 12 aprile in marcia anche per Borrometi : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Le minacce di morte nei confronti di Borrometi sono inumane. Al giornalista esprimo tutta la mia solidarietà, dell’amministrazione comunale e di tutta la città". Così il sindaco di Pachino Roberto Bruno che ha anche espresso "un sentito ringraziamento alle forze dell’

Il Segreto trame aprile : Beatriz corteggiata - Carmelo sindaco - Fè licenziata? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Candela essere vittima delle critiche [Video] di Puente Viejo. Gli ultimi spoiler ci svelano che Beatriz trovera' un nuovo amore, mentre Nazaria architettera' un piano per allontanare Fè da Mauricio. Anticipazioni ''Il Segreto'': qual è il mistero di Julieta e Consuelo? Le anticipazioni degli ...