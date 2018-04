18enne ucciso | l' amico confessa

Fermato un coetaneo del 18enne ucciso a coltellate nel Salernitano : Un ragazzo di 18 anni - del quale non è stata per il momento ancora rivelata l’identità - è stato Fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) per l’omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo, il coetaneo di Buonabitacolo (Salerno) il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio in una zona non lontana dal centro abitato del pic...

Salerno - Antonio Pascuzzo morto accoltellato/ 18enne ucciso da un coetaneo per motivi di spaccio di droga? : Antonio Pascuzzo, trovato morto 18enne di Buonabitacolo: era scomparso da una settimana. Le ultime notizie: fermato un coetaneo, indizi lo collegano all'omicidio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:48:00 GMT)

Salerno - 18enne ucciso : confessa il coetaneo. Colpito sette volte con un coltello per la marijuana : Un ragazzo di 18 anni – del quale non è stata per il momento ancora rivelata l’identità – è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) per l’omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo (nella foto), il coetaneo di Buonabitacolo (Salerno) il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio in una zona non lontana dal centro abitato del piccolo paese del Vallo di Diano. Il presunto omicida, anch’egli originario dello stesso ...

18enne ucciso - fermato coetaneo : Un giovane è stato fermato dai carabinieri di Sala Consilina per l'omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo , il 18enne trovato morto ieri a Buonabitacolo , piccolo comune del Salernitano al confine con ...

Salerno - 18enne ucciso con coltellate al petto : fermato un coetaneo : Un ragazzo di 18 anni – del quale non è stata per il momento ancora rivelata l’identità – è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) per l’omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo (nella foto), il coetaneo di Buonabitacolo (Salerno) il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio in una zona non lontana dal centro abitato del piccolo paese del Vallo di Diano. Il presunto omicida, anch’egli ...

Ucciso nel Salernitano - fermato 18enne : 11.10 fermato un 18enne per l'omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo, il coetaneo di Buonabitacolo (Salerno) il cui cadavere è stato scoperto ieri in una zona non lontana dal centro abitato del piccolo paese del Vallo di Diano. Il presunto omicida, interrogato tutta la notte, è originario dello stesso paese della vittima. Il delitto sarebbe maturato per motivi di spaccio di droga Pascuzzo è morto dopo aver ricevuto diverse coltellate al ...

ANTONIO PASCUZZO - MORTO IL 18enne SPARITO A SALERNO/ Ucciso con 6 coltellate : fermato un ragazzo : ANTONIO PASCUZZO, trovato MORTO 18ENNE di Buonabitacolo: era scomparso da una settimana. Le ultime notizie: fermato un coetaneo, indizi lo collegano all'omicidio.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Trovato morto il 18enne scomparso nel Salernitano : ucciso a coltellate - : Antonio Alexander Pascuzzo era sparito lo scorso 6 aprile a Buonabitacolo. Il suo corpo è stato riTrovato in una scarpata vicino al fiume Peglio. Gli inquirenti: morte verosimilmente violenta, ...

Trovato morto il 18enne scomparso nel Salernitano : ucciso a coltellate - : Antonio Alexander Pascuzzo era sparito lo scorso 6 aprile a Buonabitacolo. Il suo corpo è stato riTrovato in una scarpata vicino al fiume Peglio. Gli inquirenti: morte verosimilmente violenta, ...

Trovato morto il 18enne scomparso nel Salernitano : ucciso a coltellate : Trovato morto il 18enne scomparso nel Salernitano: ucciso a coltellate Antonio Alexander Pascuzzo era sparito lo scorso 6 aprile a Buonabitacolo. Il suo corpo è stato riTrovato in una scarpata vicino al fiume Peglio. Gli inquirenti: morte verosimilmente violenta, ritrovati "diversi e profondi fendenti in varie regioni del ...

EX PRETE PEDOFILO ASSASSINATO/ Colombia - lo ha ucciso il suo ex amante 18enne : Un ex sacerdote, spretato nel 1988 in seguito al ritrovamento nella sua parrocchia di materiale pedopornografico, è stato ucciso in Colombia dal suo ex amante(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:19:00 GMT)

Crotone - in migliaia per l'ultimo saluto al 18enne ucciso dal vicino criminale Video : Tutta la citta' di #Crotone oggi si è fermata per dare l'ultimo saluto a #Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso sabato scorso da Salvatore Gerace, pluripregiudicato 56enne che aveva deciso di punire la famiglia del ragazzo [Video] perché si sentiva spiato nelle sue attivita' illecite di spaccio di droga. Saracinesche abbassate e negozi chiusi in segno di lutto cittadino, in migliaia hanno partecipato oggi alle 9 e 30 ai funerali. Giuseppe è stato ...