17 aprile | giornata mondiale di lotta contadina Altragricoltura | Il grande bluff

Un convegno per celebrare a Parma la Giornata mondiale della voce : domenica 15 aprile all'Auditorium Toscanini : La Giornata sarà incentrata sull'interdisciplinarietà tra le varie figure professionali e come binomio Arte e Scienza con l'intento di stimolare la riflessione sulla crescente importanza della voce ...

Biglietti Juventus-Napoli - Serie A (domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresima giornata di Serie A all’Allianz Stadium : Il match clou della 34a giornata della Serie A, e dell’intero campionato, è Juventus-Napoli. Una partita che vale una stagione, con bianconeri e azzurri che si giocano lo Scudetto. Sarà l’ultima spiaggia per la squadra di Maurizio Sarri, che insegue a -4 in classifica. Il Napoli, infatti, si presenta all’Allianz Stadium con l’obbligo di vincere, impresa difficile ma necessaria per continuare ad alimentare il sogno del ...

Middle east Now 2018 cinema - teatro - film - libri - eventi musicali e gastronomici per la giornata del 14 aprile : Tra le anteprime cinematografiche alle 21.00 al cinema La Compagnia alla presenza dell'attrice protagonista Zahraa Ghandour, "The Journey" , Iraq. 2017, , ultimo film del talentuoso regista iracheno ...

Biglietti Milan-Napoli - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaduesima giornata di Serie A a San Siro : Uno dei big match della 32a giornata di Serie A sarà Milan-Napoli. La squadra di Maurizio Sarri viaggia a San Siro per provare a tenere viva la corsa Scudetto. Il Napoli va a Milano forte del suo impressionante ruolino di marcia in trasferta, con 12 vittorie e 3 pareggi. Uno di questi, però, è stato ottenuto proprio su questo campo, lo 0-0 contro l’Inter. Un risultato che gli azzurri proveranno ad evitare, soprattutto dopo aver riaperto la ...

Rassegna Stampa Settore Prestiti aggiornata al 7 aprile 2018 : Questa è l’area di PrestitiMag.it sul riassunto/Rassegna Stampa delle novità più rilevanti nel Settore credito in Italia, ponendo l’attenzione principale sui Prestiti personali e sulla cessione del quinto, ma con un occhio anche rivolto al mondo dei finanziamenti alle piccole e medie imprese. Vi offriamo le principali notizie al 07 Aprile 2018. News sul mondo […] L'articolo Rassegna Stampa Settore Prestiti ...

Il 16 aprile la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo : Il 16 aprilesi apre alla Farnesina la prima edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, iniziativa lanciata con uno specifico decreto dal ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca (Miur), d’intesa con il Maeci e il ministero della Salute, nella ricorrenza del 15 aprile – data della nascita di Leonardo Da Vinci – per promuovere e valorizzare il lavoro delle Ricercatrici e dei Ricercatori e ...

Pronostici Serie C 14-15-16 aprile 2018 : Consigli Scommesse 35^ giornata : Il campionato di Serie C sta volgendo verso la sua conclusione con solo 4 giornate restanti e 12 punti ancora in palio. Girone A con tre squadre in tre punti ancora in lotta per l’unico posto che garantisce la promozione diretta in Serie B (Robur Siena, Livorno e Pisa) e lo scontro diretto in programma fra Livorno e Pisa. Nel Girone B il Padova sembra avere il primato in pugno con i 7 punti di vantaggio sulla Reggiana e un incontro ...

Biglietti Crotone-Juventus - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la trentatreesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Crotone e Juventus, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nella città calabrese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i pitagorici, a quota 27, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 41 i punti conquistati in trasferta dalla Juventus, grazie a 13 vittorie e due pareggi ...

Biglietti Napoli-Udinese - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la trentatreesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Napoli e Udinese, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nel capoluogo campano, che vedrà la battaglia sportiva tra i partenopei, a quota 77, ed i bianconeri, a quota 33, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 38 i punti conquistati in casa dal Napoli, grazie a 12 vittorie e due pareggi in 16 ...

Biglietti Juventus-Sampdoria - Serie A (15 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaduesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentaduesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 14 ed il 15 aprile, c’è l’incontro tra Juventus e Sampdoria, in programma domenica 15 aprile alle ore 18.00 nel capoluogo piemontese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i blucerchiati, a quota 48, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 40 i punti conquistati in casa dalla Juventus, grazie a 13 vittorie ed un ...

Pronostici Serie A 14-15 aprile 2018 : Consigli Scommesse 32^ Giornata : Imprese riuscite, sfiorate e clamorose rimonta subite. La 32esima Giornata di Serie A si apre dopo un incredibile filotto di partite Europee ad altissimo tasso emotivo. Ad aprire le danze ci pensano Cagliari ed Udinese sabato 14, in una sfida che vede coinvolte le due squadre con lo score peggiore dell’ultimo periodo. Il pomeriggio scorre tranquillo, con il Torino che fa visita al pericolante Chievo ed un Genoa–Crotone che molto può ...

Pronostici Eredivisie 13-14-15 aprile : consigli scommesse 31^ giornata : Il 31esimo turno è quello che può davvero decidere la stagione. Venerdì apre Heracles-Az, buona gara tra due squadre ormai senza pretese. Sabato è la volta dei match del Twente e dello Sparta Rotterdam, impegnate in trasferta e rispettivamente ultima e penultima della classe, mentre Venlo-Heerenveen promette diverse marcature. Ma l’attenzione è completamente assorbita dalla domenica. Quattro sfide, una più delicata dell’altra, con ben due ...

Pronostici Ligue 1 - 13-14-15 aprile 2018 : Consigli Scommesse 33^ Giornata : Venerdi 13 Aprile 2018, la Ligue 1 scenderà in campo con gli anticipi valevoli per la 33esima Giornata. Per quanto riguarda la prima posizione il discorso è terminato da un pezzo, ma non possiamo dire lo stesso per le altre posizioni di vertice e anche per gli ultimi posti valevoli per l’Europa League. Anche in zona retrocessione, c’è ancora tanto per il quale lottare. Analizziamo insieme i Pronostici Ligue 1 di ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA. Seconda giornata 11 aprile. super Scozzoli e Ceccon! Bianchi e Di Liddo a Glasgow : OASport vi offre la DIRETTA LIVE della Seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 10.00. Buon ...