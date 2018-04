15 04 2018 - La formula di Toma per le imprese | più formazione | meno parentopoli

Formula 1 - Ricciardo ha vinto Gp Cina 2018/ Diretta gara : occasione sprecata per Ferrari e Vettel : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Cina 2018 Shanghai live: Ricciardo vincitore, Bottas e Raikkonen sul podio. Cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Formula 1 Cina 2018 su Tv8 : a che ora inizia la corsa Video : Il Gran Premio di #Formula 1 della Cina 2018 vede partire in pole position #Sebastian Vettel, al cui fianco in prima fila scattera' il compagno di squadra Kimi Raikkonen. A re l'orario di inizio della gara su Tv8, che trasmettera' la corsa in differita. La Ferrari conquista la seconda pole consecutiva del Mondiale di quest'anno, dopo il primo tempo realizzato da Vettel nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain [Video] la settimana scorsa. ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Cina 2018 (Shanghai) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Cina 2018 a Shanghai: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere 'contro' la storia : Diretta Formula 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp Cina 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.

GP Cina 2018 - Formula 1 : orari programmazione Sky e Tv8 Video : La #Formula 1 si sposta in Cina, nel circuito di Shangai, per la terza tappa del Mondiale che per il momento vedere le Ferrari assolute protagoniste. Lo scorso weekend Sebastian Vettel ha ripetuto il successo dell'esordio stagionale, piazzandosi al primo posto in Bahrain davanti ai piloti della Mercedes Vallteri Bottas e Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen, dopo il terzo posto del primo gran premio, ha invece dovuto ritirarsi a causa di un errore nel ...

