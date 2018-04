120 anni Figc - al Vinitaly un nuovo vino per sostenere opera San Patrignano : La Federazione Italiana Giuoco Calcio celebra i 120 anni della fondazione legando il suo nome alla comunità San Patrignano, attraverso la creazione di un vino che testimonia l’incontro di due eccellenze italiane in un’etichetta originale e in un’esperienza di solidarietà straordinaria. È la passione il filo conduttore che unisce i due mondi, solo in apparenza così distanti. La stessa passione che alimenta giorno dopo giorno ...

Venezia - sport e solidarietà per i 120 anni della Figc : sport e solidarietà al centro dell’evento “SiAMO il calcio” che la Figc e il Comune di Venezia hanno previsto domenica 8 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30, in piazza Ferretto. L’occasione sono i festeggiamenti per i 120 anni della federazione. I migliori trecento calciatori tra i 5 e 10 anni si sfideranno in quattro mini campi da gioco (per partite da 3 contro 3), e in due aree tecniche in cui i ragazzi potranno ...

Pari a 120 mln di euro i danni da gelo a Corato : La relazione di Benedetto Miscioscia, coordinatore regionale Città dell'Olio si sofferma sull'agricoltura come valore, sulla grande biodiversità del mondo olivicolo che contraddistingue l'habitat ...

Venezia - sport e solidarietà per i 120 anni della Figc : sport e solidarietà al centro dell’evento “SiAMO il calcio” che la Figc e il Comune di Venezia hanno previsto domenica 8 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30, in piazza Ferretto. L’occasione sono i festeggiamenti per i 120 anni della federazione. I migliori trecento calciatori tra i 5 e 10 anni si sfideranno in quattro mini campi da gioco (per partite da 3 contro 3), e in due aree tecniche in cui i ragazzi potranno ...

Olivicoltura - Unaprol : bilancio shock danni maltempo : 120 mln euro : Roma, 30 mar. , askanews, - Dalle approfondite verifiche sui danni provocati dal gelo siberiano di fine febbraio è emersa una situazione estremamente grave e decisamente peggiore rispetto a quella ...

Olivicoltura - Unaprol : bilancio shock danni maltempo : 120 mln euro : Roma, 30 mar. , askanews, Dalle approfondite verifiche sui danni provocati dal gelo siberiano di fine febbraio è emersa una situazione estremamente grave e decisamente peggiore rispetto a quella ...

Italia : bilancio shock su olivicoltura - 120 mln di danni per gelo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Renault - 120 anni e non sentirli : ecco i passaggi fondamentali della storia della casa automobilistica : Nel corso dei suoi 120 anni di esistenza, Renault ha avuto tre vite: quella del fondatore , 1898-1944, , Régie Nationale des Usines Renault , 1945-1995, e quella di Renault SA , 1995-oggi, In questi ...

Auto blu - Vincenzo De Luca prende a noleggio un’Audi A4 iper accessoriata. Costo? 1200 euro al mese per due anni : Bella, è bella. Ed assai lussuosa, la nuova Auto blu presa a nolo dal governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca: una Audi A4 Avant 2.0 TDI Ultra 150 CV S-Tronic Business. Con “l’interfaccia Bluetooth, i retrovisori esterni riscaldabili, oltre che ripiegabili elettricamente, l’avveniristico sistema di ausilio al parcheggio plus che segnala acusticamente e visivamente in uno schermo la distanza anteriore e posteriore da eventuali oggetti o ...

Tanti auguri FIGC - appuntamenti speciali Rai per i 120 anni del calcio azzurro : Giovedi 15 marzo 2018, la Federazione Italiana Giuoco calcio taglia il traguardo dei 120 anni. Per celebrare la ricorrenza, la Rai, storico partner della FIGC e da sempre la televisione della maglia azzurra, dedicherà all’anniversario una serie di approfondimenti e di spazi informativi nella sua quotidiana programmazione televisiva e radiofonica. Saranno interventi con modalità differenti che porranno l’attenzione del ...

La Figc compie 120 anni : Il direttore di Rai Sport, Gabriele Romagnoli, mette invece in luce come nei dieci eventi più seguiti nella storia della Rai 'nove sono partite della nazionale'. Fra gli altri eventi in programma il ...

120 anni Figc - Fabbricini : 'Rinforziamo legame con calcio italiano - che è storia del Paese' : Insieme alla Rai vogliamo onorare questo amore, nonostante l'assenza a un campionato del Mondo. Dobbiamo rinforzare legame forte e storico che c'è. Ci saranno tante iniziative, tra cui anche il ...

Domenica di festa a Mestre per i 120 anni della Figc : Sport e solidarietà al centro dell’evento che la Figc ha previsto Domenica 18 marzo dalle ore 10.30 alle 12.30, in piazza Ferretto, a Mestre, in occasione dei festeggiamenti dei 120 anni della Federcalcio. I migliori trecento calciatori tra i 5 e 10 anni si sfideranno in quattro mini campi da gioco (per partite da 3 contro 3), e in due aree tecniche in cui i ragazzi potranno dimostrare la loro abilità. A tutti sarà regalato un cappellino ...

La banchiera contro i bimbi dei vicini : “Non dormo più da 7 anni” - risarcita con 120 mila euro : La 38enne residente con la madre in un lussuoso appartamento di Londra è stata risarcita con 107 mila sterline. Il giudice le ha dato ragione, stabilendo che la colpa è della famiglia che vive al piano di sopra. "Da quando si sono trasferiti, ho perso la pace. Il mio lavoro ne ha risentito", ha spiegato.Continua a leggere