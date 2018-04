Zte Axon M | la recensione dello smartphone dal doppio schermo

Zte Axon M - cosa puoi fare con uno smartphone a doppio schermo : Se guardiamo distrattamente lo ZTE Axon M, non sembra un telefono da 899 euro: design spigoloso e massiccio, bordi e cornici spesse, processore che risale al 2016 e (ancora) Android Nougat a bordo; niente che non si possa trovare comodamente in un medio-gamma che costa meno della metà. Ma lo smartphone cinese ha un asso nella manica, qualcosa di cui nessun altro telefono è dotato. Basta prenderlo in mano e osservare il rigonfiamento laterale per ...

Zte Axon M fatto a pezzi in un video teardown : JerryRigEverything ha pubblicato su YouTube un video con in quale ci mostra le componenti interne di ZTE Axon M e la procedura per il suo disassemblaggio L'articolo ZTE Axon M fatto a pezzi in un video teardown proviene da TuttoAndroid.

Zte Axon M - lo smartphone con il doppio schermo. Prezzo e caratteristiche : Al termine della più importante manifestazione annuale sul mondo degli smartphone – il Mobile World Congress di Barcellona – scopriamo essenzialmente che, a parte Samsung con i Galaxy S9 e S9+, il resto dei big si è nascosto: Huawei ha presentato il nuovo Matebook X Pro ma ha rimandato l’appuntamento con il P20 al 27 marzo; LG si è limitata ad aggiornare il V30 con più intelligenza artificiale mentre Motorola ha mancato ...

Zte Axon M : prezzo - recensione e scheda tecnica : Fortunatamente non ci sono intoppi negli accoppiamenti: Facebook e Twitter , WhatsApp e Google Maps , streaming di Netflix durante la navigazione in Gmail , quasi tutto funziona a dovere. Fa ...

Zte Axon M : lo smartphone pieghevole arriva in Italia con TIM : E’ da qualche anno ormai che, per la prima volta, si è iniziato a parlare della futura evoluzione degli smartphone, e dell’ipotesi di veder approdare sul mercato dei dispositivi pieghevoli in grado di adattarsi alle esigenze dei consumatori offrendo moltissime funzionalità aggiuntive. A questi terminali starebbero lavorando da tempo alcuni dei principali colossi del settore, da Samsung a Huawei, ma c’è un produttore in ...

Zte Axon M : lo smartphone pieghevole arriva in Italia con TIM : E’ da qualche anno ormai che, per la prima volta, si è iniziato a parlare della futura evoluzione degli smartphone, e dell’ipotesi di veder approdare sul mercato dei dispositivi pieghevoli in grado di adattarsi alle esigenze dei consumatori offrendo moltissime funzionalità aggiuntive. A questi terminali starebbero lavorando da tempo alcuni dei principali colossi del settore, da Samsung a Huawei, ma c’è un produttore in ...

Zte Axon M in vendita in Italia nei negozi TIM a 900' : Modalità Estesa , /-\, : Streaming, email e gaming fruibili su un display Full HD da 6.75". La modalità Estesa consentirà agli utenti di guardare i propri programmi preferiti ed emozionarsi davanti ...

Zte - Axon M è lo smartphone con doppio display pieghevole : ... , fino alla modalità estesa con i due schermi aperti che occupano lo spazio di 6.75 pollici, quasi come un mini tablet, per giocare o guardare programmi in streaming.

Zte - ecco lo smartphone con doppio display pieghevole : arriva in Italia Axon M : ... , fino alla modalità estesa con i due schermi aperti che occupano lo spazio di 6.75 pollici, quasi come un mini tablet, per giocare o guardare programmi in streaming.

Zte Axon M : due schermi e qualche dubbio nella nostra anteprima (video) : Abbiamo provato il nuovo ZTE Axon M, uno smartphone atipico e particolarissimo. Avreste mai immaginato di utilizzare due schermi sullo stesso telefono? Ecco, ZTE ci ha provato e per quanto il risultato non sia ancora perfetto, vale assolutamente la pena scoprirlo meglio. L'articolo ZTE Axon M: due schermi e qualche dubbio nella nostra anteprima (video) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Zte Axon M arriva in Italia. Doppio display pieghevole in esclusiva con TIM. Ecco la video anteprima : Modalità Estesa , /-\, : Streaming, email e gaming fruibili su un display Full HD da 6.75'. La modalità Estesa consentirà agli utenti di guardare i propri programmi preferiti ed emozionarsi davanti ...

Zte Axon M - da oggi in Italia come esclusiva Tim - a 899 euro : Lo smartphone ZTE rappresenta lo strumento ideale per fruire in mobilità e con schermo rivoluzionario anche dei contenuti di entertainment digitale musica, sport, serie tv, giochi e news, grazie a ...

Ufficiale in Italia Zte Axon M con doppio display : foto - video e prezzo con TIM : ZTE Axon M sbarca in Italia e porta con se una piccola grande rivoluzione: quale la scheda tecnica dello smartphone pieghevole dal doppio display e quale il suo prezzo in esclusiva con TIM nel nostro paese? Lo ZTE Axon M è quello che vedete in foto in apertura articolo: ebbene si, si tratta di un device pieghevole appunto che su entrambi i lati presenta un display della stessa grandezza, per la precisione 5.2 pollici ma l'effetto dei due ...

Zte Axon 9 : la macchina dei rumor partorisce specifiche ottime - ma i primi render… : Sul piano tecnico ZTE Axon 9 non sarebbe sceso a compromessi: atteso il top della produzione Qualcomm, lo Snapdragon 845, coadiuvato da 4 o 6 GB di RAM L'articolo ZTE Axon 9: la macchina dei rumor partorisce specifiche ottime, ma i primi render… è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.