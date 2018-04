Zebre-Dragons 34-32

Rugby - Pro 14 2018 : bellissima vittoria per le Zebre sui Dragons per 34-32 : Giornata a grandi tinte azzurre quella di oggi in quel di L’Aquila. Al Fattori le Zebre riescono a spuntarla per 34-32 in una sfida davvero durissima contro i Dragons per quanto riguarda, ovviamente, il Guinness Pro 14. Grandissima vittoria per i padroni di casa che, sfruttando soprattutto le performance dei giocatori azzurri, sono riusciti a far gioire il pubblico con una spettacolare rimonta. Marcello Violi trova la meta al 6′, ma ...