Yogurt greco | 5 miti da sfatare

vanityfair

: Ricetta ?? - LeMilleRicette : Ricetta ?? - vitasfiziosa : RT @violalaviola: Da quando ho scoperto come fare la salsa con lo yogurt greco la metto ovunque, anche nel caffè. - violalaviola : Da quando ho scoperto come fare la salsa con lo yogurt greco la metto ovunque, anche nel caffè. -

(Di sabato 14 aprile 2018) Nel banco frigo si trovano facilmente diversi tipi di. Uno dei più nuovi è quello, disponibile sia in versione intera che magra. Ha caratteristiche nutrizionali diverse rispetto a quello “classico”: è più nutriente e cremoso. «Il merito- spiega la dottoressa Simona Brigandì, biologa nutrizionista- è di una maggiore fermentazione e filtrazione durante il processo di produzione che lo rendono più ricco dal punto di vista nutrizionale in termini di vitamine, minerali e proteine e più povero di zuccheri». Oltre a essere apprezzato a tavola, loè anche amato sui social. Secondo il rapporto Coop 2017 è tra i cibi più fotografati e postati su Instagram. L’hashtag #è presente in ben 40 mila post (Fonte Ref su dati Nielsen). LEGGI ANCHEQualefa per te? Perché consumarlo «Lo- spiega la nutrizionista Simona Brigandi- ha un ottimo apporto ...