Windows 10 | Microsoft porta i Sets nei programmi Office

Windows non è più il settore principale di Microsoft secondo un ex-dipendente : La recente riorganizzazione aziendale di Microsoft eseguita dal suo CEO Satya Nadella ha cambiato radicalmente le varie classi dirigenti con Terry Myerson licenziato e Panos Panay, il padre dei Surface, promosso. secondo Tim Sneath, un ex dipendente che ha lavorato a Redmond per 17 anni e successivamente assunto da Google, Microsoft sotto la gestione di Nadella è stata completamente stravolta e l’ultima rivoluzione dirigenziale ne è la prova. ...

Windows 10 : Microsoft interrompe il supporto per Anniversary update : Se possedete un PC o tablet Windows 10 che non aggiornate da parecchio tempo forse è adesso arrivato il momento di passare a una versione successiva del sistema operativo di Microsoft. Il Colosso di Redmond, infatti, a partire da oggi non supporterà ufficialmente Anniversary update (conosciuto anche con l’abbreviazione AU) non rilasciando più i classici aggiornamenti cumulativi mensili utili a risolvere eventuali bug e/o problemi di ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Microsoft To-Do, la “nuova” app targata Redmond utile a creare e gestire promemoria con il supporto alla sincronizzazione tra più dispositivi, si è aggiornata quest’oggi sul Microsoft Store. La nuova versione, numerata 1.28.10961.0, è disponibile al download da pochissime ore per Windows 10 e Windows 10 Mobile ed è stata, fortunatamente, accompagnata da un changelog ufficiale. Novità Ricerca migliorata – Cerchi ...

Arrivano sul Microsoft Store le prime PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : IL 26 marzo Microsoft ha pubblicato le prime Progressive Web App sul proprio Store rendendole disponibili non solo per Windows 10 ma anche, molto stranamente, per il defunto Windows 10 Mobile. Attualmente sono state rilasciate poco più di 10 applicazioni e risultano essere già installabili e indicizzate dallo Store. Potrete infatti anche cercare il nome dalla barra di ricerca e vi apparirà la PWA desiderata proprio come una normalissima app ...

Windows 10 : Microsoft testa gli annunci pubblicitari nell’app Posta e Clendario : Sembra che Microsoft abbia trovato un nuovo modo per monetizzare Windows 10, compito affidato da Microsoft all’ex dirigente di Windows Phone Joe Belfiore. Sempre più utenti riferiscono su Reddit di aver ricevuto una spiacevole sorpresa quanto hanno aperto l’app Posta e Calendario preinstallata in tutti i PC e tablet Windows 10. A quanto pare, nella parte inferiore, appena sopra all’icona delle imPostazioni, è stato inserito un banner che ...

Microsoft Store : un nuovo bug affligge Windows 10 e Windows 10 Mobile : Brevissima flash news per informarvi che da ieri sera l’app di sistema del Microsoft Store presenta un nuovo bug su Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox One. Provando infatti a cercare un’app o un gioco tramite la barra di ricerca e cliccando sul tasto a forma di lente d’ingrandimento posto in alto, appare un messaggio di errore che ci invita a controllare l’ortografia di ciò che abbiamo scritto nonostante quest’ultimo sia corretto. Qui sotto ...

Satya Nadella - CEO di Microsoft - : ”Windows 10 Mobile non è morto - in arrivo novità in estate” : Lo so, appena avete letto il titolo di questo articolo siete svenuti e probabilmente credete ancora di stare sognando. Eppure, è tutto vero: Satya Nadella, il CEO del Colosso di Redmond, ha appena dichiarato ai giornalisti di Aprilfool.com che Windows 10 Mobile non è assolutamente morto e che Microsoft è intenzionata a rilasciare novità sia hardware che software durante questa estate. Per quanto concerne la produzione di nuovi dispositivi, è ...

Fallimento Windows Phone : ex dirigente Microsoft incolpa gli OEM : Dopo aver analizzato le parole di Terry Myerson che attribuiva la colpa del Fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile a Windows CE e alla sua gestione business, un altro ex dipendente Microsoft esprime il proprio parere. Brandon Watson è stato Senior Director di Windows Phone tra il mese di marzo del 2010 e il mese di febbraio del 2012 con una responsabilità diretta nella gestione dello sviluppo della piattaforma. Rispondendo su Twitter ad ...

Microsoft si prepara ad aggiungere il supporto multi-sessione a Windows 10 : Microsoft si prepara a rilasciare, con Redstone 5, il supporto multi-sessione in Windows 10. Con un potenziamento del Remote Desktop Service, Microsoft prevede quindi di espandere anche agli utenti non Enterprise l’utilizzo di applicazioni cloud in Windows 10, supportando sia UWP che Win32, in finestre a parte, in modo da poter usare comunque il proprio Desktop. Sarà comunque ancora disponibile il classico Remote Desktop. Cosa ne pensate? ...

Sea of Thieves diventa il titolo Microsoft first-party più scaricato su Windows 10 : Non sono passati nemmeno dieci giorni dal suo lancio che Sea of Thieves registra il suo primo grande record e traguardo dopo l’obiettivo del milione di giocatori attivi. Secondo gli ultimi dati ufficiali, Sea of Thieves ha appena superato i 2 milioni di giocatori diventando automaticamente il titolo Microsoft first-party più scaricato su Windows 10 con oltre 100.000 giocatori che l’hanno acquistato direttamente al day-one e 400.000 ...

Windows 10 : Microsoft pronta a togliere la sigla in codice “Redstone” dai prossimi aggiornamenti : La sigla in codice “Redstone” viene utilizzata da Microsoft ormai dal lontano 2016 a partire da AU (Anniversary Update) per indicare tutte le nuove versioni di Windows 10 attualmente in sviluppo e prive di un nome ufficiale e definitivo. La situazione però sta per cambiare secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Central, i quali affermano che Redstone 5, l’aggiornamento successivo a Spring Creators Update che si trova al momento in ...

Microsoft Store : tanti nuovi sconti per le app e i giochi di Windows 10 : Dopo gli sconti relativi ai giochi digitali di Xbox One, Microsoft ha avviato una campagna piena di promozioni dedicata anche al Microsoft Store di Windows 10. Dal 27 marzo al 2 aprile potrete acquistare app, giochi e titoli VR per la Windows Mixed Reality con uno sconto massimo pari al 50% del costo originario. La lista completa delle offerte è accessibile tramite la stessa applicazione del Microsoft Store, vi basta: Cliccare sulla voce ...

Microsoft sviluppa un software open-source per rendere compatibili tutte le distro Linux con Windows 10 : Da due anni a questa parte Microsoft, anche grazie al suo CEO Satya Nadella, ha cambiato totalmente la sua politica nei confronti di Linux passando da criticarla ad abbracciarne la filosofia. Giunge ora la notizia secondo la quale Microsoft ha sviluppato un software di tipo open-source in grado di rendere compatibili con Windows 10 tutte le distro di Linux ad oggi esistenti. Si tratta di una funzionalità aggiuntiva a quel che è il grande ...

Windows 10 è due volte più sicuro di Windows 7 e questa volta non è (solo) Microsoft a dirlo : Da quanto Windows 10 è stato rilasciato pubblicamente quel 29 luglio 2015, Microsoft lo ha sin da subito elogiato per il suo comparto sicurezza all’avanguardia. Se qualcuno però avesse dopo tre anni ancora dei dubbi sulla veridicità delle affermazioni del Colosso Redmond, adesso dovrebbe fidarsi un po’ di più. Webroot, una società indipendente esperta in materia di sicurezza informatica, attraverso dei test, ha affermato che durante ...