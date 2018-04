Will Ferrell | incidente d' auto per l' attore

Will Ferrell - grave incidente per il famoso attore : incidente stradale per Will Ferrell , il celebre anchorman americano. Intorno alle 23 di ieri sera, infatti, l' attore è stato coinvolto in uno scontro mentre era alla guida del suo suv a Orange ...

Will Ferrell in ospedale/ Incidente stradale per l'attore - come sta? Tutti i dettagli : Incidente stradale per il noto attore Will Ferrell. Trasportato in ospedale, si trovava in un Suv con altre due persone al momento dell'impatto. Ecco come sta(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:20:00 GMT)