Viola Davis de Le regole del delitto perfetto parla di femminilità e violenze sulle donne

Nuovo film per Viola Davis de Le Regole del Delitto Perfetto - protagonista di Troupe Zero : Continua parallelamente a quella televisiva la carriera cinematografica di Viola Davis de Le Regole del Delitto Perfetto: la Annalise Keating di How To Get Away With Murder (questo il titolo originale della serie di ABC, in onda in Italia su Fox e su Rai2) sarà la protagonista del film Troupe Zero, prodotto da Amazon Studios. Già vista di recente in film come Suicide Squad e The Help, la Davis è risultata vincitrice di un Oscar nel 2017 ...