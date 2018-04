Vino | è l’anno della svolta green | +45% di vendite bio

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018)nel bicchiere dove mai così tantobiologico è stato versato dagli italiani con un balzo record del 45% nelledel 2017 rispetto alprecedente, per un totale di 3,84 milioni di litri venduti nella grande distribuzione a livello nazionale. E’ quanto emerge da una analisiColdiretti su dati Infoscan Census che svela la rivoluzione nei consumi in atto in occasione del Vinitaly dove all’apertura di domenica 15 aprile dalle ore 9,30 al Centro Servizi Arena – nel corridoio tra i padiglioni 6 e 7, saranno mostrate in anteprima le straordinarie innovazioni ed i trend delcon i numeri del Made in Italy e la prima “Borsa” delle bottiglie italiane. L’aumentodomanda interna – precisa la Coldiretti – riguarda anche le bollicine con ledi spumante bio che crescono del 41% per un totale di 361469 litri nel 2017. Il tasso di crescita in ...