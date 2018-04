Vino e alcol | oltre un bicchiere in 24 ore accorcia vita di 30 minuti

Alcol - due bicchieri di Vino al giorno allungano davvero la vita? : Basterebbe un po’ di vino al giorno per arrivare alla veneranda età di 90 anni. A raccontarlo è uno studio dell’Università della California presentato la scorsa settimana durante la conferenza annuale dell’American Association for the Advancement of Science ad Austin, in Texas. Dopo aver notato una associazione (precisiamo, ancora inspiegata) tra il bere in maniera moderata e le persone che vivono più di 90 anni, il team di ...