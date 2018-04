Vinitaly | la Sardegna presente con 97 aziende

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) Ben 97vitivinicole sarde rapranno laa a Verona, dal 15 al 18 aprile, in occasione della 52ª edizione del Salone internazionale dei Vini e dei Distillati (), il più famoso appuntamento mondiale dedicato al settore. Delle 97 cantine, 72 saranno ospitate negli spazi espositivi riservati dalla Regione, oltre 1700mq allestiti nel Padiglione 8, mentre altre 25 cantine saranno presenti in maniera autonoma. Come ogni anno, l’assessorato dell’Agricoltura in collaborazione con le Agenzie Laoree Agrishanno garantito assistenza agli imprenditori regionali, che hanno deciso di raccontarsi al mondo, organizzando una fitta agenda di iniziative di promozione con dibattiti, presentazioni e degustazioni aperte a esperti, appassionati e amanti dei vini, piuttosto che ai tanti visitatori che affolleranno lo spazio fieristico di Verona. Tutte ...