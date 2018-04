Vicenza | casa all' asta con il cadavere del proprietario

Vicenza - muore in soggiorno ma nessuno se ne accorge finché la casa va all asta : Vicenza - Una casa va all'asta con un cadavere in salotto. Non è la trama di un film grottesco, ma lo strano caso successo a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza. A trovare il corpo del ...

Vicenza - coppia di ex soldati Usa trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio : I cadaveri di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio in una abitazione di Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. Sul posto i Carabinieri. La donna aveva 44 anni, il marito 48. I due erano ex soldati della base Usa di Vicenza, ora civili. A fare la scoperta è stato il prete del comando Usa, insospettito dalla ...

Banche venete : sabato M5S davanti a casa di Gianni Zonin a Vicenza : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) - I candidati e i portavoce veneti del Movimento 5 Stelle si ritroveranno sabato 17 febbraio alle 15 a Montebello Vicentino, davanti all'abitazione dell'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, assieme ai risparmiatori azzerati dal crac delle Banche v

Banche venete : sabato M5S davanti a casa di Gianni Zonin a Vicenza (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “è una naturale evoluzione arrivare a Montebello durante questa campagna elettorale, dopo decine di incontri pubblici tenuti per informare i cittadini in collaborazione con le associazioni di soci delle popolari e dei consumatori, dopo esposti, denunce, interrogazioni parlamentari e proposte di legge, e soprattutto dopo la preparazione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ...

Banche venete : sabato M5S davanti a casa di Gianni Zonin a Vicenza : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) – I candidati e i portavoce veneti del Movimento 5 Stelle si ritroveranno sabato 17 febbraio alle 15 a Montebello Vicentino, davanti all’abitazione dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, assieme ai risparmiatori azzerati dal crac delle Banche venete, per un sit-in di protesta e di solidarietà. “L’iniziativa è parte di un più ampio tour che sta abbracciando i ...

Dopo le primarie a Vicenza è tempo di andare a casa per Variati e Bulgarini : Ma è stato, diciamo il termine esatto, trombato e quindi farebbe bene ad uscire dalla politica e a non tentare nemmeno di farsi assegnare, come pare, dicono i soliti bene informati, la gestione delle ...