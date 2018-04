Verso Roma-Liverpool | Grobbelaar | “Rido ancora per quei rigori”

La Roma ritrova Salah : Liverpool avversario abbordabile Verso la finale : La Roma si giocherà un'intera stagione contro il Liverpool del grande ex Mohamed Salah , che sta facendo le fortune dei Reds e piangere i giallorossi che si sono privati dell'egiziano, in estate, per ...

DOPO ROMA-BARCELLONA/ Un mondo diVerso è possibile (e la vita è bella) : Roma, martedì 10 aprile 2018. Un qualsiasi giorno di primavera, ma all'Olimpico, quando è ormai buio, accade qualcosa di eccezionale. Una serata vissuta da protagonista. GRAZIANO TARANTINI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 20:55:00 GMT)LETTURE/ Leopardi, Dostoevskij, Pasolini: quando il cuore conosce meglio del cervello, di V. CapasaFRANCESCO TOTTI/ Nello stupore per la vita il segreto di un campione (vero), di G. Tarantini

Roma - la spinta dei 60mila dell’Olimpico per il Barça : si va Verso il record d’incassi : La spinta dei 60mila dell'Olimpico per centrare l'impresa: la Roma sogna il miracolo contro il Barcellona dopo il 4-1 dell'andata L'articolo Roma, la spinta dei 60mila dell’Olimpico per il Barça: si va verso il record d’incassi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : in mostra l’Italia attraVerso immagini e sopralluoghi della scientifica : Le impronte di un inedito Mussolini, non calvo ma con i capelli, in una foto della polizia svizzera, che erroneamente lo chiama Benedetto anziché Benito; il cartellino fotosegnaletico di un giovane Sandro Pertini all’epoca della sua condanna per attività antifascista; il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro; l’uccisione del capo della Squadra mobile di Palermo Giorgio Boris Giuliano; le stragi di Capaci e di via D’Amelio; i pizzini di Bernardo ...

Probabili formazioni / Barcellona Roma : quote - ultime novità live. Nainggolan Verso l'esclusione : Probabili formazioni Barcellona Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano in Champions League, per l'andata dei quarti di finale(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:18:00 GMT)

Calcio - Champions League 2018 : Verso Barcellona-Roma. Impresa improba per i giallorossi - ma i precedenti… : Da una parte la formazione stellare che sta dominando LaLiga con nove punti di margine sull’Atletico Madrid, dall’altra la formazione che in Italia attualmente è al terzo posto in Serie A, e sta difendendo con le unghie il piazzamento che varrebbe la qualificazione diretta alla prossima Champions League: questo alla vigilia il quadro che si presenta pensando a Barcellona-Roma, gara d’andata dei quarti di finale del massimo ...

Champions : Roma in viaggio Verso Barcellona : La Roma è in volo per Barcellona, dove domani sera, al Camp Nou, affronterà i blaugrana nell’ incontro di andata dei quarti di finale di Champions. I giallorossi, compresi Radja Nainggolan e Lorenzo Pellegrini, reduci da infortuni, sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino poco prima delle 10.50 con un volo charter Alitalia. Ventuno i convocati da Eusebio Di Francesco. Preceduta a Fiumicino dal dg Baldissoni, Francesco Totti e Bruno ...

Roma Metropolitane Verso il fallimento : l’ad non firma la convenzione con il Campidoglio per ripianare le perdite : Roma Metropolitane verso il fallimento. La società di proprietà del Comune di Roma che si occupa di appaltare le grandi opere trasportistiche (Metropolitane, corridoi della mobilità, linee tranviarie, impianti a fune, ecc) potrebbe vedere portati i propri libri contabili in tribunale fra la giornata di venerdì e quella di martedì prossimo. La decisione è stata presa dall’ad Pasquale Cialdini, che si è rifiutato di firmare la convenzione proposta ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta Verso Milano : Roma, 28 mar. , askanews, L'associazione bancaria da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a ...

Verso il governo? Romani (FI) : “Problema è veto M5s a Berlusconi interlocutore. Errore lasciar parlare Salvini per noi” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: “Se questa è la ...

Pd Verso l'astensione sia alla Camera che al Senato (aiutino a Romani) : Astensione. Dovrebbe essere questa la posizione del Pd nelle votazioni per i presidenti di Camera e Senato al via domani in Parlamento. Una decisione che evidentemente lascia fare agli altri gruppi, ma di fatto in Senato aiuta il candidato di Forza Italia Paolo Romani, nome sul quale Silvio Berlusconi è irremovibile nonostante il no del M5s e le critiche del leghista Matteo Salvini. Ecco, in questo modo Romani verrebbe eletto con il ...