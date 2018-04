Verissimo | Barbara D’Urso | “Prima il Grande Fratello | poi la Dottoressa Giò con Patrick

tvzap.kataweb

: A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin @carmelitadurso e @lapinella Alle 16 su #Canale5… - QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin @carmelitadurso e @lapinella Alle 16 su #Canale5… - GIOURSO : RT @TV_Italiana: Barbara D'Urso: 'Il #GF15 avrà quattordici concorrenti. Ci sarà una coppia molto chiacchierata nel gossip. Ci saranno volt… - GIOURSO : RT @_GabrielCat_: Anch’io sono devoto a Barbara d’Urso #Verissimo -

(Di sabato 14 aprile 2018) Annunciata – a ragione – come l’eterna ragazza,D’Urso, a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del, che torna a condurre dopo quindici anni, è stata ospite adi Silvia Toffanin. “Ho molta ansia – ha confessato la conduttrice, che indossava un abitino rosa da lei stessa definito ‘da educanda’ – la notte non dormo. Nonostante le camomille alle 4 di notte sono ancora sveglia a pensare alle nomination, al confessionale e a come farò a condurre anche Domenica Live e Pomeriggio Cinque oltre al.” “Ho chiesto di vedere la prima puntata della prima edizione che ho condotto, poverina avevo uno studio piccolo, ci stava poco pubblico e io uscivo e mi mettevo nella mia posa con la gamba di lato” “In un anno e mezzo tu facesti tre edizioni” ha ricordato ...