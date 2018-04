Vento fino a 70 chilometri l' ora | gravi danni alle serre a Vittoria | chiuso un tratto

Catania - forti raffiche di Vento a Caltagirone : il Comune raccomanda prudenza - “non uscite di casa fino a domani” : Allerta meteo e danni, oggi, a Caltagirone, a causa delle forti raffiche di vento. Dal municipio, dove la Protezione civile è impegnata a ridurre i disagi, si raccomanda, pertanto, “prudenza, limitando al necessario le uscite fuori casa sino alla prima mattinata di domani 15 aprile, quando è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche“. L'articolo Catania, forti raffiche di vento a Caltagirone: il Comune raccomanda ...

FUT Champions Cup di Manchester fino al 15 aprile - i dettagli e come seguire l’eVento in streaming : FIFA 18 Ultimate Team sarà ancora una volta protagonista nel prossimo fine settimana: a fare compagnia all'immancabile FUT Champions Weekend League ci sarà infatti la FUT Champions Cup di Manchester, l'evento che raccoglie tutti i maggiori esponenti del mondo degli eSports legati all'universo calcistico digitale in una competizione senza esclusione di colpi che permetterà a pochi fortunati (e abili, pad alla mano, ndr) di staccare un biglietto ...

Nuovo eVento GTA Online fino al 16 aprile - i dettagli : Un universo ludico che non dorme mai quello di GTA Online, la componente in rete dell'ultimo capitolo della fortunata saga Rockstar, record di incassi per quanto concerne un'opera videoludica e, molto più in generale, di intrattenimento. Stando infatti a quanto trapelato nei giorni scorsi, il titolo è stato capace di essere di fatto il prodotto più redditizio di sempre nell'ambito dei videogiochi, con oltre novanta milioni di copie vendute nei ...

Notte di Pasqua con la Luna blu : l'eVento non si ripeterà fino al 2020 : Una lune speciale che quasi pretende, staNotte, di alzare gli occhi al cielo, specie nelle zone priva di nuvole. Quest'anno, quasi a voler festeggiare la Pasqua, la Luna della Notte di Pasqua si ...

Allerta Meteo Campania : a BeneVento scuole chiuse fino a sabato : Le scuole di ogni ordine e grado di Benevento resteranno chiuse fino a sabato prossimo: lo ha reso noto il sindaco Clemente Mastella al termine della riunione del Centro operativo comunale. “Ci sono molte difficolta’. I Meteorologi dicevano che non avrebbe nevicato e invece siamo nuovamente coperti dalla neve. Ma a preoccuparmi ora sono il ghiaccio e le previsioni di un ulteriore peggioramento previsto per giovedi’. Poi ...

BeneVento - Brignola : 'Così fino alla fine : stiamo facendo una grande partita' : All'intervallo Enrico Brignola , esterno classe '99 sannita, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport : 'stiamo facendo una grande partita sotto tutti gli aspetti, abbiamo anche avuto l'occasione ...

Neve e Vento - codice giallo fino a mezzanotte di domenica : La concomitanza di un flusso di correnti orientali sulla Toscana dovuto a un'area di bassa pressione sul Tirreno con l'ingresso di aria molto fredda dall'E

Allerta meteo in Sicilia - temporali e Vento fino a mezzanotte : Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di Allerta per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido fino alla mezzanotte di oggi. "Persistono - si legge nel bollettino - ...

Vento forte a Trieste : raffiche di Bora fino a 133 km/h : A Trieste per il secondo giorno si registrano forti raffiche di Bora: nella notte hanno raggiunto picchi di 133 km/h. Il Vento ha causato danni, anche se lievi, ed ha richiesto l’interVento dei Vigili del fuoco per cadute di cornicioni e messa in sicurezza di impalcature degli edifici. Nella notte un albero è crollato su un’automobile parcheggiata in via D’Alvianio. L'articolo Vento forte a Trieste: raffiche di Bora fino a 133 ...

Calciomercato BeneVento - ufficiale : Sagna firma fino a giugno : Benevento - Bacary Sagna è un giocatore del Benevento . L'annuncio è arrivato dal club sannita, che ha comunicato come nella mattinata di oggi sia stato "raggiunto l'accordo tra il Benevento Calcio e ...