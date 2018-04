Var | l' attacco di Guardiola

Francia - attacco Isis al supermercato : tre morti - ucciso il terrorista. Gendarme eroe si è offerto per salVare ostaggi : Torna l'incubo terrorismo e Isis in Francia. Un uomo, un marocchino di 25 anni già schedato per radicalizzazione, ha fatto irruzione in un supermercato prendendo in ostaggio i clienti:...

Bravo CannaVaro - attacco (giusto) a Buffon e De Rossi : “adesso basta Nazionale” : Fabio Cannavaro è stato uno dei pochi a dire davvero le cose come stanno, a non avere peli sulla lingua, a criticare la scelta di chi al momento sembra quasi onnipotente in Nazionale. Buffon e De Rossi sono stati “invitati” da Di Biagio a fare ciò che gli pare, con un pilatesco “decidete voi” che ha lasciato davvero molto perplessi. “Mi pare che manchino i presupposti del rilancio. Poi sento parlare ancora di ...

CannaVaro all'attacco : 'Basta Buffon e De Rossi in Nazionale! Il Mondiale 2010 non ha insegnato niente' : Fabio Cannavaro va all'attacco . Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'allenatore del Guagzhou Evergrande e capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 si schiera contro la convocazione di Gigi Buffon per i pRossimi impegni della Nazionale: 'Mi pare che ...