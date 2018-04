Valanga travolge motoslitta | muore trentenne a Bienno | in Val Camonica

Brescia - Valanga travolge motoslitta : gravissimo un uomo : Lotta fra la vita e la morte l' uomo recuperato sotto la valanga che si è staccata nel pomeriggio nei pressi del passo Crocedomini, in provincia di Brescia . Si stava spostando su una motoslitta quando ...

Pila - Valanga travolge gruppo di sciatori : due morti e due trovati in vita | : Soccorritori ancora al lavoro per individuare altre persone coinvolte. I sommozzatori stanno anche cercando nelle acque del vicino lago

Valle d'Aosta - Valanga travolge diversi scialpinisti : due morti : Alcuni scialpinisti sono stati travolti da una valanga in Val d' Aosta. L'incidente è avvenuto sul Col Chamolè a Pila, in provincia di Aosta. Dalle testimonianze di altri sciatori sul posto, sarebbero diversi (almeno cinque) gli sciatori travolti. Due di loro sono stati estratti vivi e trasportati all'Ospedale Parini di Aosta. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano con due elicotteri, tecnici di soccorso e unità cinofile. Altri ...

Valanga travolge gruppo di sciatori a Pila : due morti : Due morti e due feriti: questo il bilancio della Valanga che ha colpito nella tarda mattinata Col Chamolet a Pila , in Valle d'Aosta. Concluse le operazioni di soccorso che hanno visto impegnati gli uomini del Soccorso alpino con...

Valanga travolge gruppo di sciatori a Pila : morti e feriti : Sono almeno quattro gli sciatori travolti dalla Valanga caduta sabato mattina al Colle di Chamolé, a Pila , località sciistica in Valle d'Aosta. Sul posto elicotteri del soccorso alpino valdostano...

Pila - Valanga travolge gruppo di sciatori Due morti e due trovati in vita | : Soccorritori ancora al lavoro per individuare altre persone coinvolte. I sommozzatori stanno anche cercando nelle acque del vicino lago

Alpi francesi - Valanga travolge e uccide una nota guida alpina : ferite altre tre persone : Una valanga ha ucciso una nota guida Alpi na francese, Emmanuel Cauchy. Insieme a lui, a Chamonix, sulle Alpi francesi , sono state travolte anche altre tre persone , rimaste ferite ma non in gravi condizioni.Continua a leggere

Sondrio - Valanga travolge un'auto : ferite una donna e la figlia di 2 anni : Tragedia sfiorata a Livigno nel pomeriggio di domenica dove una valanga è caduta sulla strada statale del Foscagno dove in quel momento passava un'auto che è stata investita. La slavina si è staccata ...

Valanga in Svizzera : slavina travolge gruppo di persone - morti 3 spagnoli : In Svizzera 3 persone sono morte e 2 sono state ricoverate dopo che una Valanga si è staccata nell’area della località sciistica di Fiescheralp: lo hanno confermato alla Dpa fonti del ministero degli Esteri iberico. La slavina, secondo El Pais, si è verificata quando il gruppo di spagnoli si trovava a quota 2450 metri. L'articolo Valanga in Svizzera: slavina travolge gruppo di persone, morti 3 spagnoli sembra essere il primo su Meteo Web.