Usa | Gran Bretagna e Francia attaccano la Siria

Usa Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria nella notte : colpito centro ricerche : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Usa - Francia e Gran Bretagna lanciano l’attacco in Siria : colpito centro di ricerche : Usa, Francia e Gran Bretagna hanno lanciato prima dell’alba un attacco missilistico contro il centro di ricerche di Barzeh, pochi chilometri a Nord di Damasco. Il sito è sospettato di aver sviluppato armi chimiche e biologiche e di essere usato anche come deposito per stoccarle. La tv di Stato ha mostrato il fumo che si levava dalla zona....

Siria - Usa Francia e Gran Bretagna lanciano l’attacco : colpito centro di ricerche : Usa, Francia e Gran Bretagna hanno lanciato prima dell’alba un attacco missilistico contro il centro di ricerche di Barzeh, pochi chilometri a Nord di Damasco. Il sito è sospettato di aver sviluppato armi chimiche e biologiche e di essere usato anche come deposito per stoccarle. La tv di Stato ha mostrato il fumo che si levava dalla zona....

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze - Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : «Quelli dietro il raid rivendicano la leadership morale in questo mondo e sbandierano la loro esclusività e unicità».

Sira - Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano nella notte : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze|Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs. Nel mirino l’arsenale chimico del regime. Non si ha notizia al momento di vittime civili. Trump: «Azione congiunta contro barbarie e brutalità». May precisa: «Non puntiamo a rovesciare il regime di Assad». Ma Mosca minaccia ritorsioni

Trump ordina i raid - Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria. La Russia : ci saranno conseguenze : Udite forti esplosioni nella capitale siriana Damasco.Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sarebbero mirati a obiettivi militari considerati legati alla produzione di armi chimiche

Siria - Francia e Gran Bretagna vogliono intervenire militarmente - stop dagli Usa Video : Da alcuni giorni si sta molto parlando di un attacco chimico avvenuto in Siria [Video], precisamente a Douma. Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, è alquanto probabile che il responsabile di tale attacco sia stato l'attuale governo di Bashar al-Assad ma c'è anche da segnalare che ancora non si hanno prove certe di ciò. Francia e Inghilterra pronte alla guerra, dietrofront degli Stati Uniti La notizia dell'ipotizzato ...

Siria - Francia e Gran Bretagna vogliono intervenire militarmente - stop dagli Usa : Da alcuni giorni si sta molto parlando di un attacco chimico avvenuto in Siria, precisamente a Douma. Secondo quanto sostengono diversi opinionisti ed analisti, è alquanto probabile che il responsabile di tale attacco sia stato l'attuale governo di Bashar al-Assad ma c'è anche da segnalare che ancora non si hanno prove certe di ciò. Francia e Inghilterra pronte alla guerra, dietrofront degli Stati Uniti La notizia dell'ipotizzato coinvolgimento ...

Usa - Francia e Gran Bretagna potrebbero intervenire in Siria Video : L’Agenzia Europea per il controllo dei voli Eurocontrol ha diramato, durante la serata di ieri, una nota nella quale informava le compagnie aeree di prestare attenzione nell'organizzare le rotte per i voli con destinazione e in transito per il Medio Oriente, in quanto nelle prossime ora ci sarebbe stato il rischio di un attacco nei confronti della #Siria. Infatti pare che Stati Uniti, Francia e Inghilterra siano pronte ad attaccare lo stato ...

Migranti - chiuso l’hotspot di LampedUsa sono stati trasferiti nei Cpr : “Un regime di trattenimento - violati diritti di difesa” : Che fine hanno fatto le persone che erano nell’hotspot di Lampedusa, chiuso a inizio marzo per “condizioni disumane”? La fotografia scattata dal rapporto presentato martedì 10 aprile a Roma, a Montecitorio, da avvocati, ricercatori e mediatori culturali di Coalizione Italiana per le Libertà e i diritti civili (Cild), Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e IndieWatch, racconta di un “prima” e di un “dopo” Lampedusa che non sembra ...

Usa - Francia e Gran Bretagna potrebbero intervenire in Siria : L’Agenzia Europea per il controllo dei voli (Eurocontrol) ha diramato, durante la serata di ieri, una nota nella quale informava le compagnie aeree di prestare attenzione nell'organizzare le rotte per i voli con destinazione e in transito per il Medio Oriente, in quanto nelle prossime ora ci sarebbe stato il rischio di un attacco nei confronti della Siria. Infatti pare che Stati Uniti, Francia e Inghilterra siano pronte ad attaccare lo stato ...

Libia - “esecuzioni e torture sui detenuti” : L’Onu accUsa ministero Interno di Sarraj. Che ferma i migranti per conto dell’Italia : Un uomo sui 50 anni. Una milizia controllata dal ministero dell’Interno lo aveva sottoposto a interrogatorio. Nel giugno 2017, quattro giorni dopo il fermo, i familiari erano stati informati della sua morte. Un rapporto visionato dalla Human Rights, Transitional Justice, and Rule of Law Division della missione Unsmil certificava che l’uomo era stato “sottoposto a pestaggi e torture”. Il suo è uno dei 37 corpi portati ...

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffUsa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...