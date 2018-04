Usa | Gb e Francia attaccano la Siria Mosca | Ci sarano conseguenze Colpito

Sira - Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano nella notte : Attacco alla Siria nel cuore della notte. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Bashar al...

Usa - Francia e Gran Bretagna lanciano l’attacco in Siria : colpito centro di ricerche : Usa, Francia e Gran Bretagna hanno lanciato prima dell’alba un attacco missilistico contro il centro di ricerche di Barzeh, pochi chilometri a Nord di Damasco. Il sito è sospettato di aver sviluppato armi chimiche e biologiche e di essere usato anche come deposito per stoccarle. La tv di Stato ha mostrato il fumo che si levava dalla zona....

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze|Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs. Nel mirino l’arsenale chimico del regime. Non si ha notizia al momento di vittime civili. Trump: «Azione congiunta contro barbarie e brutalità». May precisa: «Non puntiamo a rovesciare il regime di Assad». Ma Mosca minaccia ritorsioni

